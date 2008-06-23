قاچاقچیان مشروبات الکلی در اصفهان 495 میلیون تومان جریمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان اعلام کرد: متهم ردیف اول و دوم به پرداخت مبلغ سه میلیارد و 403میلیون و 484 هزار و 400ریال جریمه و هر کدام یک سال حبس، همچنین متهم ردیف سوم به پرداخت مبلغ 771 میلیون و 401 هزار و 400 ریال جریمه و تحمل یک سال حبس و متهمین ردیف چهارم و پنجم به پرداخت مبلغ 784میلیون و 476هزار ریال جریمه و هر کدام به تحمل شش ماه حبس و متهم ردیف ششم به اتهام حمل مشروبات الکلی قاچاق به پرداخت مبلغ 350میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

به گزارش مهر با حکم رئیس شعبه مربوطه مشروبات الکلی مکشوفه منهدم و سه خودرو مورد استفاده برای قاچاق نیز به نفع دولت مصادره شد.