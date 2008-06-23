  1. استانها
  2. اصفهان
۳ تیر ۱۳۸۷، ۱۵:۰۸

قاچاقچیان مشروبات الکلی در اصفهان 495 میلیون تومان جریمه شدند

قاچاقچیان مشروبات الکلی در اصفهان 495 میلیون تومان جریمه شدند

اصفهان - خبرگزاری مهر: شش قاچاقچی که مبادرت به قاچاق بیش از یک هزار و 666 قوطی مشروبات الکلی کرده بودند، پس از دستگیری و محاکمه در شعبه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی اصفهان محکوم به پرداخت جریمه نقدی 495 میلیون تومانی و حبس شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان اعلام کرد: متهم ردیف اول و دوم به پرداخت مبلغ سه میلیارد و 403میلیون و 484 هزار و 400ریال جریمه و هر کدام یک سال حبس، همچنین متهم ردیف سوم به پرداخت مبلغ 771 میلیون و 401 هزار و 400  ریال جریمه و تحمل یک سال حبس و متهمین ردیف چهارم و پنجم به پرداخت مبلغ 784میلیون و 476هزار ریال جریمه و هر کدام به تحمل شش ماه حبس و متهم ردیف ششم به اتهام حمل مشروبات الکلی قاچاق به پرداخت مبلغ 350میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

به گزارش مهر با حکم رئیس شعبه مربوطه مشروبات الکلی مکشوفه منهدم و سه خودرو مورد استفاده برای قاچاق نیز به نفع دولت مصادره شد.

کد مطلب 704190

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها