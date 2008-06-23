حضور عکاسان در کنسرت شجریان گزینشی است

نماینده اموررسانه شرکت "دل آواز" با بیان این مطلب درتوضیح دلیل گزینشی بودن انتشارعکس کنسرت به خبرنگار مهر گفت : شب گذشته اشتباهی برای حضورعکاس یکی از خبرگزاریها پیش آمده بود چرا که وی به دعوت شخصی گروه و شرکت "دل آواز" به منظورعکسبرداری برای آرشیو شرکت حضورداشت ولی بعدا متوجه شدیم که عکاس این رسانه عکسها را در خبرگزاری منتشر کرده است.

رازدار در ادامه افزود : هرشب چهار خبرنگار که ما گزینش کرده ایم اجازه حضور دارند وعکس کنسرت را خودمان در اختیار رسانه ها قرار می دهیم و علت ممانعت برای ورودعکاسان به درخواست خود آقای شجریان بوده چرا که به دلیل تاریکی سالن و روشن بودن تنها قسمتی از صحنه، عکاسان از لنزهای بزرگ استفاده می کنند و صدای شاتر دوربین قدرت تمرکز اعضای گروه را از بین می برد به همین دلیل استاد اجازه حضور عکاسان به شکل گسترده را نداند و تنها برخی از عکاسان به طور گزینشی و آن هم برای داشتن عکس مناسب در آرشیو شخصی شرکت "دل آواز" اجازه حضور دارند.

علی رغم توضیحات متناقض رازدار، ماجرای حضور خبرنگاران و عکاسان در این کنسرت با بی نظمی و تبعیض ادامه دارد حضور برخی عکاسان رسانه ها با این توجیه که برای آرشیو شخصی دل آواز عکاسی می کنند،اعلام گزینشی بودن خبرنگاران، ندادن عکس به رسانه ها تا این لحظه و... نیز نشاندهنده نوعی اغتشاش و بی برنامگی است. همچنین اخیرا با برخی رسانه ها تماس گرفته وبه آنها گفته اند که یک عدد بلیت برای حضور نماینده آن رسانه در کنسرت آماده تحویل است که اکثریت قریب به اتفاق رسانه ها در اعتراض به این برخوردها از دریافت بلیت امتناع کرده اند.

تلاش خبرگزاری مهر برای برقراری تماس با استاد محمدرضا شجریان ومسئولان برگزاری برنامه به منظور دریافت پاسخهای قانع کننده و دلایل اینگونه برخوردهای دور از شأن با رسانه ها تا این لحظه بی نتیجه مانده است.