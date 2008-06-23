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۳ تیر ۱۳۸۷، ۱۲:۵۸

نشست سه جانبه اردوغان،المالکی و بارزانی برگزار می شود

نشست سه جانبه اردوغان،المالکی و بارزانی برگزار می شود

نشست سه جانبه ای در روزهای آینده میان نخست وزیران عراق و ترکیه با حضور نخست وزیر منطقه کردستان عراق در بغداد برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، "محمود عثمان" یکی از نمایندگان کرد پارلمان عراق دراین باره گفت: "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه هفته آتی به بغداد سفر می کند و درخلال این سفر درباره برخی مسائل مذاکراتی انجام می دهد.

وی درادامه افزود: نخست وزیر ترکیه در دیدار با نوری المالکی و همچنین جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق درباره مسائل امنیتی، اقتصادی و فرهنگی رایزنی می کند.

امضای توافقنامه های تجاری از جمله دیگر مسائلی است که مذاکرات آتی سران ترکیه و عراق به آن می پردازد به ویژه که آنکارا درتلاش است تا سقف تبادلات تجاری خود را با عراق به 5 میلیارد دلار برساند تا همکاری های دو کشور وارد روند فعالی شود.

دراین راستا منابع آگاه اعلام کردند: نیجرفان بارزانی نخست وزیر منطقه کردستان روزگذشته مذاکراتی را با مسئولان دولت عراق درباره مسائل مهم مربوط به قانون نفت و گاز و قراردادهای نفتی و حقوق نیروهای پیشمرگ آغاز کرد.

کد مطلب 704207

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