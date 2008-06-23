نشست سه جانبه اردوغان،المالکی و بارزانی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، "محمود عثمان" یکی از نمایندگان کرد پارلمان عراق دراین باره گفت: "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه هفته آتی به بغداد سفر می کند و درخلال این سفر درباره برخی مسائل مذاکراتی انجام می دهد.

وی درادامه افزود: نخست وزیر ترکیه در دیدار با نوری المالکی و همچنین جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق درباره مسائل امنیتی، اقتصادی و فرهنگی رایزنی می کند.

امضای توافقنامه های تجاری از جمله دیگر مسائلی است که مذاکرات آتی سران ترکیه و عراق به آن می پردازد به ویژه که آنکارا درتلاش است تا سقف تبادلات تجاری خود را با عراق به 5 میلیارد دلار برساند تا همکاری های دو کشور وارد روند فعالی شود.

دراین راستا منابع آگاه اعلام کردند: نیجرفان بارزانی نخست وزیر منطقه کردستان روزگذشته مذاکراتی را با مسئولان دولت عراق درباره مسائل مهم مربوط به قانون نفت و گاز و قراردادهای نفتی و حقوق نیروهای پیشمرگ آغاز کرد.