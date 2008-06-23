به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این موافقتنامه، طرفهای متعاهد با علاقمندی به تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع دو کشور و با هدف به‎کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‎گذاری سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد این توافقنامه را امضا کردند.

بر اساس این قانون همچنین طرفین با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‎گذاری سرمایه‎گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام و پس از پذیرش سرمایه‎گذاری، اختیارنامه‎ها یا مجوزهایی را که برابر قوانین و مقررات خود جهت تحقق سرمایه‎گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.

همچنین سرمایه‎گذاری های سرمایه‎گذاران هر دو طرف از امنیت و حمایت کامل قانونی طرف متعاهد دیگر برخوردار خواهد بود و نسبت به سرمایه‎گذاری های سرمایه‎گذاران طرف متعاهد دیگر رفتار عادلانه و منصفانه‌ای اعمال خواهد کرد که از رفتار اعمال‌شده نسبت به سرمایه‌گذاری های سرمایه‎گذاران خود یا سرمایه‎گذاری های هر کشور ثالث نامساعد تر نباشد.

بر اساس این موافقتنامه کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه، ابتدا از طریق مذاکره و به ‎طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سر داور ارجاع نماید.

این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرف های متعاهد مبنی بر لازم‎ الاجرا شدن این موافقتنامه برابر قوانین و مقررات مربوط خود به مدت ده سال به اجرا گذارده خواهد شد.