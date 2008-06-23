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۳ تیر ۱۳۸۷، ۱۲:۰۳

ابلاغ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‎گذاری ایران و سریلانکا

رئیس جمهوری قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‎گذاری بین ایران و دولت سریلانکا را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این موافقتنامه، طرفهای متعاهد با علاقمندی به تحکیم همکاری اقتصادی در راستای منافع دو کشور و با هدف به‎کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه‌گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‎گذاری سرمایه‌گذاران طرفهای متعاهد این توافقنامه را امضا کردند.

بر اساس این قانون همچنین طرفین با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه‎گذاری سرمایه‎گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام و پس از پذیرش سرمایه‎گذاری، اختیارنامه‎ها یا مجوزهایی را که برابر قوانین و مقررات خود جهت تحقق سرمایه‎گذاری مزبور لازم است اعطاء خواهد کرد.

همچنین سرمایه‎گذاری های سرمایه‎گذاران هر دو طرف  از امنیت و حمایت کامل قانونی طرف متعاهد دیگر برخوردار خواهد بود و نسبت به سرمایه‎گذاری های سرمایه‎گذاران طرف متعاهد دیگر رفتار عادلانه و منصفانه‌ای اعمال خواهد کرد که از رفتار اعمال‌شده نسبت به سرمایه‌گذاری های سرمایه‎گذاران خود یا سرمایه‎گذاری های هر کشور ثالث نامساعد تر نباشد.

بر اساس این موافقتنامه کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه، ابتدا از طریق مذاکره و به ‎طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرفهای متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیأت داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفهای متعاهد و یک سر داور ارجاع نماید.

این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارائه آخرین اطلاعیه هر یک از طرف های متعاهد مبنی بر لازم‎ الاجرا شدن این موافقتنامه برابر قوانین و مقررات مربوط خود به مدت ده سال به اجرا گذارده خواهد شد.

کد مطلب 704219

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