به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی اکبر عصارنیا ظهر امروز در بازدید از اولین نمایشگاه اوقات فراغت در مشهد اظهار داشت: نگاه سازمان ملی جوانان به اوقات فراغت جامعه جوان و نوجوان یک فرصت اجتماعی برای پیدا کردن هویت و خودباوری است.
وی اظهار داشت: میانگین ساعت فراغت جوانان در جهان پنج ساعت در روز است و در ایران بر مبنای دو روز در هفته و هشت هفته در تابستان، پنج ۵ساعت و ۲۳دقیقه است.
عصارنیا یادآور شد: سازمان ملی جوانان پنج برنامه از جمله سیاست گذاری، هماهنگی بین دستگاه ها، الگوسازی، نظارت و اطلاع رسانی را در زمینه اوقات فراغت جوانان دنبال میکند.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان ملی جوانان ادامه داد: از کل بودجه ۲۸۰ میلیاردی سال جاری این سازمان ۹میلیارد ریال به امر اوقات فراغت اختصاص یافته که با توجه به ۳۰استان کشور به هر استان ۳۰۰میلیون ریال تخصیص یافته است.
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