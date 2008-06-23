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۳ تیر ۱۳۸۷، ۱۵:۵۷

24 ‬میلیون جوان نیازمند به برنامه‌های اوقات فراغت در کشور وجود دارد

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان ملی جوانان گفت: ‪ ۲۴‬میلیون و ‪ ۴۴۶‬هزار و ‪ ۷۷۴‬جوان و نوجوان در محدوده سنی ‪ ۱۱‬تا ‪ ۲۵‬سال در کشور هستند که باید برای آنها برنامه‌های اوقات فراغت تدوین شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی اکبر عصارنیا ظهر امروز در بازدید از اولین نمایشگاه اوقات فراغت در مشهد اظهار داشت: نگاه سازمان ملی جوانان به اوقات فراغت جامعه جوان و نوجوان یک فرصت اجتماعی برای پیدا کردن هویت و خودباوری است.

وی اظهار داشت: میانگین ساعت فراغت جوانان در جهان پنج‬ ساعت در روز است و در ایران بر مبنای دو ‬روز در هفته و هشت ‬هفته در تابستان، پنج ۵‬ساعت و ‪ ۲۳‬دقیقه است.

عصارنیا یادآور شد: سازمان ملی جوانان پنج برنامه از جمله سیاست گذاری، هماهنگی بین دستگاه ها، الگوسازی، نظارت و اطلاع رسانی را در زمینه اوقات فراغت جوانان دنبال می‌کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان ملی جوانان ادامه داد: از کل بودجه ‪۲۸۰‬ میلیاردی سال جاری این سازمان ‪ ۹‬میلیارد ریال به امر اوقات فراغت اختصاص یافته که با توجه به ‪ ۳۰‬استان کشور به هر استان ‪ ۳۰۰‬میلیون ریال تخصیص یافته است.

کد مطلب 704234

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