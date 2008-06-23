به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی اکبر عصارنیا ظهر امروز در بازدید از اولین نمایشگاه اوقات فراغت در مشهد اظهار داشت: نگاه سازمان ملی جوانان به اوقات فراغت جامعه جوان و نوجوان یک فرصت اجتماعی برای پیدا کردن هویت و خودباوری است.

وی اظهار داشت: میانگین ساعت فراغت جوانان در جهان پنج‬ ساعت در روز است و در ایران بر مبنای دو ‬روز در هفته و هشت ‬هفته در تابستان، پنج ۵‬ساعت و ‪ ۲۳‬دقیقه است.

عصارنیا یادآور شد: سازمان ملی جوانان پنج برنامه از جمله سیاست گذاری، هماهنگی بین دستگاه ها، الگوسازی، نظارت و اطلاع رسانی را در زمینه اوقات فراغت جوانان دنبال می‌کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان ملی جوانان ادامه داد: از کل بودجه ‪۲۸۰‬ میلیاردی سال جاری این سازمان ‪ ۹‬میلیارد ریال به امر اوقات فراغت اختصاص یافته که با توجه به ‪ ۳۰‬استان کشور به هر استان ‪ ۳۰۰‬میلیون ریال تخصیص یافته است.