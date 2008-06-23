به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه در ابتدای نشست هفتگی خود با خبرنگاران با تبریک سالروز ولادت حضرت زهرا (س) و سالروز فاجعه هفتم تیر به بیان آخرین دیدگاه های دستگاه دیپلماسی پرداخت.

وی با اشاره به ارائه بسته پیشنهادی 1+5 گفت : آنچه که در رسانه ها مطرح شد همان بود که به طور رسمی مطرح شده بود و برخی از پیشنهادات طرفین هم در آغاز مذاکرات مطرح شد.

حسینی در پاسخ به سئوالی در مورد آخرین پیگیریها برای برخورد با گروهکهای تروریستی در سیستان و بلوچستان گفت : بین ایران و پاکستان همکاریهای نزدیکی برای برخورد با گروهکهای تروریستی و شرارت آفرین وجود دارد و اشراری که تابعیت ایرانی داشته باشند و به مرز پاکستان فرار کرده باشند پاکستانیها همکاری خوبی در مورد استرداد آنان دارند.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در مورد میله گذاری بین مرز ایران و عراق بر اساس معاهده 1975 گفت : این موضوع ادامه دارد و به زودی یک هیئت ایرانی برای پیگیری این کار به عراق سفر می کند ولی زمان این سفر مشخص نیست.

وی در مورد نکات مشترک بین بسته پیشنهادی ایران و 1+5 گفت : طرفین باید بنشینند و در این مورد صحبت کنند. فصل مشترک بسته ها می تواند آغاز مذاکرات باشد و اگر ما به دنبال نتیجه بخشی مذاکرات هستیم باید اززمینه های مشترک بسته ها شروع کنیم.

حسینی در مورد پیشنهاد فریز در مقابل فریز گفت : البته برخی پیشنهادات از سوی طرفین مطرح شده که باید مورد بررسی قرار گیرد و پاسخها هم باید فنی و تخصصی باشند.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در مورد ادعای دولت انگلیس در مورد در اختیار قرار دادن بمبهای کنارجاده ای به شورشیان افغانی توسط ایران گفت : این ادعای انگلیسیها برای اولین بار مطرح نمی شود و هدف آن فرافکنی و سرپوش گذاشتن به شکست خود درافغانستان مربوط است ما هنوز شهادت دیپلماتها و خبرنگاران خود را توسط تروریزم طالبانی از یاد نبرده ایم. انگلیسیها باید سیاست خود را مبنی بر گفتگو با طالبان تغییر دهند و به منافع بلند مدت ملت افغانستان بیندیشند.

وی همچنین ادعای دعوت از عبدالعادل عبدالناصر برادر رئیس جمهور اسبق مصر به ایران را تکذیب کرد.

حسینی در پاسخ به سئوالی در مورد پیگیریها در مورد سرنوشت 4 دیپلمات ربوده شده ایرانی گفت : موضع ما این است که ما هیچ سند و مدرکی که نشان دهد این دیپلماتها به شهادت رسیده باشند را دریافت نکردیم وحتی برخی اخبار واصله حکایت از زنده بودن آنها دارد و ما از تمامی گروههای ذی نفوذ در لبنان خواسته ایم که این موضوع را پیگیری کنند وکمیته ای برای پیگیری آن تشکیل شده است.

سخنگوی وزارت خارجه در مورد مذاکره با 1+5 تصریح کرد : در موضوع مذاکره اشتباهی صورت گرفته بود که ما خواستیم اصلاح کنند ایران برای مذاکره پیرامون نکات مشترک دو بسته آمادگی دارد و ما بسته 1+5 را بررسی و مطالعه می کنیم و به آن پاسخ خواهیم داد.

وی ادامه داد: ما اعلام کردیم که بسته 1+5 را دریافت و مطالعه می کنیم و به آن پاسخ می دهیم و انتظار طبیعی ما این است که آنان نیز بسته ما را مورد مطالعه و توجه قرار دهند. همانطور که آقای جلیلی اعلام کردند آنها هم بسته ما را مطالعه کرده و کلیات آن را مورد حمایت و تایید قرار دادند.

سخنگوی وزارت خارجه در مورد زمان دقیق پاسخ ایران به بسته 1+5 گفت : زمانی که بررسیها تمام شود ما به طور رسمی پاسخ می دهیم ولی برآورد زمانی دقیقی برای پاسخ به بسته 1+5 وجود ندارد .

حسینی در پاسخ به سئوالی در مورد دیدگاه وزارت خارجه در مورد خبر ربایش احمدی نژاد در عراق گفت : سخنگوی دولت به این سئوال پاسخ داده و شما می توانید به آن مراجعه کنید.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان در مورد سرنوشت تاجیک و تلاش آمریکا برای استرداد وی گفت : ایشان همچنان در انگلستان هستند ولی تلاشهای زیادی می شود که مانع استرداد ایشان به آمریکا شوند.

وی با رد پذیرش تعلیق غنی سازی از سوی ایران گفت : تعلیق غنی سازی هیچ چارچوب قانونی ندارد و موضع ما در این خصوص هیچ تغییری نکرده و نباید درخواستهایی مطرح شود که نتیجه آن محرومیت ملت از حقوقشان باشد.

خبرنگاری از حسینی سئوال کرد آیا تاکید بر وجود فصول مشترک بین بسته ایران و 1+5 یک تعارف دیپلماتیک است که وی پاسخ داد : خیر تعارفی در کار نیست و واقعا این فصول مشترک وجود دارد.

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به اظهار رضایت سولانا از کلیات بسته ایران گفت : انتظار این است که آنها بسته ایران را مورد بررسی دقیق قرار دهند.

حسینی اخبار پیرامون انتصاب شیخ عطار به عنوان سفیر ایران در آلمان را تایید کرد و گفت : آقای زهره وند که سفیر ایران در ایتالیا بودند به ایران بازگشتند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا اعمال فشارها به ایران باعث می شود که ما از NPT خارج شویم گفت : تاکید ما این بوده که همکاری نزدیک و همه جانبه ای داشته باشیم و بر این عهد نیز باقی هستیم. البته یکی از اهداف پنهان فشارها بر ایران خروج ایران از NPT است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد پیشنهاد اتحادیه اروپا برای کمک به ایران برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر گفت : تا کنون مشارکت و همکاری جدی در این زمینه صورت نگرفته است و آنچه که ما در افغانستان شاهد بودیم این است که بعد از گذشت چند سال از حضور ناتو در افغانستان تولید و قاچاق مواد مخدر چند برابر است و این همکاری همه جانبه همه کشورها را می طلبد.

حسینی از دلایل قطع برق صادراتی ایران به بندر بصره عراق اظهار بی اطلاعی کرد و گفت : این سئوال را از مسئولین وزارت نیرو بپرسید.

وی در مورد سفر اخیر سارکوزی به منطقه گفت : ما معتقدیم که فرانسویها می توانند با ایفای نقش بهتر در منطقه جایگاه گذشته خود را که جایگاهی مطلوب بود احیا کنند.

سخنگوی وزارت خارجه در مورد احتمال صدور قطعنامه جدید علیه ایران، گفت : تهدیدها و تحریمها مانع از توجه ما به حقوق ملت ما نمی شود و ما با تاکید بر روند دیپلماتیک اهداف خودمان را دنبال می کنیم وتماس و ارتباط نزدیک با آژانس داریم ضمن اینکه روند صدور قطعنامه ها را از اساس غلط می دانیم.

حسینی گفت : در زمینه بررسی زمینه های مشترک دو بسته جدیتی احساس می شود که این بیشتر از گذشته است و ما معتقدیم باید از این ظرفیتها استفاده و در جهت ثبات منطقه ای به کار گرفته شود. آغاز این مذاکرات فرصتی است که نباید آن را از دست داد.

وی در مورد مانور اخیر رژیم صهیونیستی گفت : سیاست رژیم صهیونیستی این است که بحرانهای داخلی را به خارج منعکس کند و برگزاری این رزمایشها برای ترمیم روحیه داخلی مسئولان این رژیم است چون دولتی ضعیف در آنجا بر سرکار است.

سخنگوی وزارت خارجه افزود : این رژیم در عرصه عمل مقابل مقامات لبنان و فلسطین پذیرای شکست شد و به هیچ وجه در ظرفیتی نیست که بخواهد جمهوری اسلامی ایران را تهدید کند.

حسینی در مورد سرنوشت سربازان ربوده شده ایرانی توسط گروهک تروریستی ریگی، گفت : ما هنوز اخبار موثق از اینکه دو مامور ایرانی به شهادت رسیده باشند دریافت نکرده ایم و آنچه العربیه نشان داد بر خلاف تعهدات اخلاقی و حرفه ای است.

وی افزود : ما زمانی که از این موضوع مطلع شدیم فعالیتهایمان را شروع کردیم و با سفارت پاکستان در تهران و سرکنسول خودمان در کویته تماسهایی برقرار کردیم و هیئتی نیز به زودی به پاکستان اعزام می شوند.

سخنگوی وزارت خارجه در پایان این نشست از بر قوت خود باقی ماندن پیشنهاد کنسرسیوم برای سوخت هسته ای از طرف جمهوری اسلامی خبر داد.