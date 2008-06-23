تماشاگران سینما "اسمارت" را انتخاب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد فیلم کمدی "گورو عشق" با بازی مایک مایرز نیز در هفته اول نمایش در 3012 سینما 14 میلیون دلار فروش داشت و در رده چهارم قرار گرفت.





مایک مایرز در فیلم "گورو عشق"

کمدی جاسوسی "اسمارت را بگیرید" بر مبنای یک مجموعه تلویزیونی به همین نام در دهه 1960 ساخته شده که مل بروکس و باک هنری سازندگان آن بودند. فیلم سینمایی "اسمارت را بگیرید" درباره مکس‌ول اسمارت (استیو کارل) مامور شماره 86 اداره جاسوسی مخفی دولت آمریکا موسوم به "کنترل" است که با کمک مامور 99 با بازی آن هاتاوی با نیروهای اداره دشمن که "کائوس" نام دارد مبارزه می‌کنند.

این فیلم را پیتر سیگال کارگردانی کرده که سازنده فیلم‌های کمدی مانند "اسلحه برهنه سی و سه و یک سوم: توهین نهایی"، "پروفسور دیوانه 2"، "مدیریت خشم"، "50 قرار اول" و "طولانی‌ترین فاصله" است. دوئین جانسن / "راک"، آلن آرکین، ترنس استمپ، جیمز کان و بیل موری دیگر بازیگران فیلم "اسمارت را بگیرید" هستند که با بودجه‌ای در حدود 80 میلیون دلار ساخته شده است.

کمدی "گورو عشق" به کارگردانی مارکو شنیبل که در رده چهارم جدول فروش قرار گرفت، درباره مردی آمریکایی به نام گورو پیتکا با بازی مایرز است که خارج از کشور خود میان گوروها بزرگ شده است. او به آمریکا بازمی‌گردد و با مشکلات فراوان مواجه می‌شود.

جسیکا آلبا، جاستین تیمبرلیک و بن کینگزلی دیگر بازیگران فیلم "گورو عشق" هستند و دیپاک چوپرا، گورو و نویسنده معروف نیز نقشی کوتاه در این فیلم 60 میلیون دلاری دارد. مایرز 45 ساله بازیگر مجموعه فیلم‌های "آستین پوئرز" است و در سه‌گانه پرفروش "شرک" بجای شخصیت شرک حرف زد.

فیلم انیمیشن "کنگ فو پاندا" ساخته مارک آزبورن و جان استیونسن در رقابتی سخت با "هالک شکست‌ناپذیر"، با از دست دادن 35 درصد تماشاگران خود در 4053 سینما 7/21 میلیون دلار فروش داشت و فیلم دوم هفته شد. این فیلم که جک بلک، آنجلینا جولی و داستین هافمن از صداپیشه‌های آن هستند، در سه هفته 6/155 میلیون دلار فروخته است.

فیلم افسانه‌ای علمی و فانتزی "هالک شکست ناپذیر" با بازی ادوارد نورتن به نقش ابرقهرمان قصه‌های مصور مارول نیز 61 درصد تماشاگران را از دست داد و در 3508 سینما 6/21 میلیون دلار به دست آورد. مجموع فروش این فیلم در 10 روز 5/96 میلیون دلار شده.

تریلر درجه R "اتفاق" با بازی مارک والبرگ در هفته دوم اکران با 67 درصد کاهش در 2986 سینما 10 میلیون دلار فروخت و در رده پنجم قرار گرفت. مجموع فروش تریلر جدید ام. نایت شیامالان 3/50 میلیون دلار شده است.

رده ششم جدول از آن "ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین" استیون اسپیلبرگ شد که 4/8 میلیون دلار فروخت و مجموع فروش خود را در بازار آمریکای شمالی به 8/290 میلیون دلار رساند. فیلم کمدی "سر به سر زوهان نگذار" با بازی آدام سندلر 2/7 میلیون دلار فروش داشت و در رتبه هفتم قرار گرفت.

کمدی رومانتیک "جنسیت و شهر" ساخته مایکل پاتریک کینگ 5/6 میلیون دلار به دست آورد و فیلم هشتم شد و فیلم ابرقهرمانی "آیرون من" با بازی رابرت داونی جونیر با چهار میلیون دلار رده نهم را از آن خود کرد.

مجموع فروش "آیرون من" 8/304 میلیون دلار شده و اولین فیلم سال 2008 است که فروش آن از مرز 300 میلیون دلار عبور کرده است. تریلر "غریبه‌ها" با بازی لیو تایلر و اسکات اسپیدمن نیز 9/1 میلیون دلار فروخت و دهمین فیلم پرفروش هفته شد.

مجموع فروش 12 فیلم صدر جدول 9/136 میلیون دلار و حدودا 10 درصد بیشتر از موعد مشابه پارسال است که "ایوان توانا" کارل با 2/31 میلیون دلار افتتاح شد. مجموع فروش فیلم‌ها از اول سال 2008 تاکنون نیز کمی بیشتر از پارسال است.