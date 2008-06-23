پایان نشست بین المللی نفت در جده / آمادگی عربستان برای تولید بیشتر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی رادیو سوا،، حاضران در این نشست خواستار افزایش سرمایه گذاری در تمام بخشهای صنعتی نفت همچون کاوش، تولید، پالایش و فروش شدند.

در بیانیه پایانی این نشست آمده است : قیمتهای کنونی نفت و بی ثباتی در بازار به اقتصاد جهانی به ویژه کشورهای در حال توسعه آسیب می رساند.

این بیانیه در ادامه خواستار افزایش کمکهای توسعه ای نهادهای مالی و سازمانهای ملی، منطقه ای و جهانی برای کاهش پیامدهای افزایش قیمت نفت، در کشورهای در حال توسعه شد.

در بخش دیگر بیانیه بر اهمیت افزایش همکاری میان شرکتهای جهانی و ملی و شرکتهای خدماتی در تمام کشورهای تولید کننده و مصرف کننده نفت در زمینه های سرمایه گذاری، تکنولوژی و توسعه منابع انسانی تاکید شده است.

"عبدالله بن عبدالعزیز" پادشاه عربستان سعودی در این نشست از اختصاص 500 میلیون دلار به عنوان وام کشورهای فقیر برای مقابله با بحران افزایش قیمت نفت خبر داد.

"گوردون براون" نخست وزیر انگلیس نیز که عالی ترین مقام غربی حاضر در این نشست بود؛ خواستار حل بحران افزایش قیمت نفت از طریق گفتگو میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان نفت شد.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد: علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی در حاشیه نشست جده از آمادگی کشورش برای افزایش تولید نفت بیشتر خبر داد.

وی افزود: عربستان حاضر است تا سقف تولید خود را تا پایان سال 2008 در حد 9 میلیون و 700 هزار بشکه در روز حفظ کند.

النعیمی در ادامه از تصمیم عربستان سعودی برای افزایش ظرفیت تولید خود تا پایان سال 2009 به میزان 12 میلیون و 500 هزار بشکه در روز خبر داد.

لازم به ذکر است نشست جده با ابتکار عربستان و با هدف جلوگیری از افزایش قیمت نفت و حضور نمایندگانی از 36 کشور جهان و مقامهای 22 شرکت نفتی برگزار شد.

اعلام تصمیم عربستان برای افزایش تولید نفت خود به میزان 200 هزار بشکه در روز تنها دستاورد کشورهای غربی در این نشست بود.

وزیر نفت ایران نیز از جمله حاضران در نشست جده بود.