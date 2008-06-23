بازیکنان در صورت عدم شرکت در تمرینات اخراج می شوند

مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انجام به موقع و طبق برنامه تمرینات آماده سازی تیم برای موفقت در فصل آینده بسیار حائز اهمیت است.

وی یادآور شد: کادر بازیکنان صنعت مس کرمان با تلاش مدیریت باشگاه در حال تکمیل است و از این هفته تمرینات با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.



سرمربی صنعت مس کرمان افزود: دو بازیکن خارجی صنعت مس کرمان پس از اتمام زمان مرخصی هنوز نسبت به حاضر شدن در تمرینات تیم اعلام آمادگی نکرده اند که در صورت ادامه این روند با آنان برخورد خواهد شد.

مظلومی خاطرنشان کرد: ترکیب صنعت مس کامل شده و فقط به دو بازیکن در پستهای دفاع کناری و هافبک نفوذی احتیاج داریم که بازیکنان مورد نظر به مدیریت باشگاه معرفی شده اند.

وی گفت: با جذب تمامی بازیکنان صنعت مس کرمان زمان و مکان اردوی صنعت مس مشخص خواهد شد.

مدافع آفریقایی صنعت مس کرمان به دلیل شرکت در مسابقات مقدماتی جام جهانی در تیم ملی کشورش و مهاجم برزیلی صنعت مس به دلیل مشکلات تهیه بلیط برای بازگشت به ایران با مشکل مواجه شده اند.