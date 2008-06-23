20 هزار خواهر بسیجی قمی در جشن میلاد کوثر شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، خانم زهرا حیدری صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از موارد خیلی مهم در دین اسلام توجه به شخصیت و کرامت زن است به طوری ‌که حضرت فاطمه زهرا(س) به عنوان یک الگوی کامل برای تمامی زنان جهان و به خصوص زنان مسلمان معرفی شده است.



وی افزود: برگزاری جشن میلاد کوثر با همکاری آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) و بنیاد شهید و امور ایثارگران، سخنرانی آیت‌الله امینی، برگزاری مسابقه فرهنگی کتاب‌خوانی با مشارکت دفتر زنان و امور خانواده‌ استانداری، برگزاری مسابقه فرهنگی «جامی از زلال کوثر» با همکاری بسیج دانشجویی، اجرای طرح بصیرت ویژه همسران پاسدار، برگزاری کلاسهای مهارت‌ زندگی ویژه فرزندان و همسران شاغل در بسیج دانشجویی، برگزاری مسابقات ورزشی ویژه خواهران در رشته‌های تیراندازی و کوه‌پیمایی از جمله برنامه‌های هفته بزرگداشت مقام زن است.



مسئول بسیج خواهران با بیان این که در مسابقات فرهنگی بیش از پنج هزار جلد کتاب با تخفیف 50 درصد در اختیار متقاضیان قرار داده می‌شود گفت: علاقمندان می‌توانند با مراجعه به پایگاه‌های بسیج خواهران کتاب مورد نظر را تهیه نمایند.



وی خاطرنشان کرد: به منظور ایجاد رقابت سالم بین شرکت‌کنندگان جوایز نفیسی به برندگان مسابقه اهدا خواهد شد.



وی یادآور شد: متقاضیان شرکت در مسابقات فرهنگی جامی از زلال کوثر، می‌توانند کتاب مورد نظر را از پایگاه بسیج خواهران مستقر در دانشگاه‌ها نیز تهیه نمایند.