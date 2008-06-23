500 اصله درخت در تبریز قطع شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، این تعداد درخت در مسیر خیابان راه آهن تبریز به دلیل آنچه تعریض خیابان نامیده شده است قطع شده است.

خیابان دوبانده راه آهن تبریز حدفاصل میدان جهاد تا میدان راه آهن به منظور احداث خط اتوبوس بی‌آر‌تی توسط شهرداری تبریز تعریض شده و درختان واقع در بلوار مابین دو طرف خیابان قطع شده است.

این اتفاق در حالی رخ می دهد که علیرضا نوین ، شهردار تبریز بارها در سخنرانی های خود این کلانشهر را از نظر برخورداری سرانه فضای سبز ، فقیر ترین کلانشهر کشور نامیده است.

در همین حال ، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی ضمن انتقاد شدید از قطع درختان در این مسیر گفت : این سازمان به شدت اظهار نارضایتی خود را از قطع درختان خیابان راه آهن تبریز اعلام کرده است.

بیوک رییسی اظهار داشت : گرچه این طرح در کمیسیون ماده 5 تصویب شده و حالت قانونی به خود گرفته است اما نباید از اصل موضوع که تخریب فضای سبز است به سادگی گذشت.

وی افزود: نمی توان و نباید به بهانه روان سازی ترافیک و تعریض خیابان ها نسبت به تخریب فضای سبز و قطع درختان اقدام کرد.

رئیسی با بیان اینکه باید به هر میزان که درخت قطع شده نسبت به احیای آنها در مکان دیگری در شهر اقدام شود تصریح کرد : با این حال علیرغم ادعای برخی مسئولان معمولا احیای واقعی صورت نگرفته و به میزان تخریب، احیا صورت نمی گیرد.

از سوی دیگر مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تبریز نیز قطع درختان مسیر خیابان راه آهن تبریز را تکذیب کرد گفت : درختان این خیابان قطع نشده بلکه "منتقل" شده است.

مسعود برزگر جلالی افزود: درختان مسیر یاد شده بریده نشده بلکه از مکان قبلی خود کمی جابجا شده اند.

در همین حال ، کارشناسان عقیده دارند در این فصل از سال که گیاهان در اوج فعالیت و شکوفایی قرار دارند جابجایی درختان بدون اینکه آسیبی به آنها برسد تقریبا امکانپذیر است.

برزگر جلالی در پاسخ به این موضوع نیز گفت: عملیات جابجایی درختان با دقت بسیار از سوی کارگان شهرداری انجام شده و مشکل خاصی در این زمینه پیش نیامده است.

این مقام مسئول در شهرداری تبریز در پاسخ به این سئوال که چرا برخی از درختان جابجا شده در مسیر خیابان راه آهن کاملا خشک شده اند، اظهار داشت: در این رابطه شهرداری منطقه چهار تبریز مقصر بوده که از سوی سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری تبریز جریمه شده اند.