راه اندازی بیمارستان آیت الله خوانساری اراک پاسخ به نیاز این شهر است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عبدالله سهرابی پیش از ظهر امروز در نشست اعضای هیئت امنای بیمارستان آیت الله خوانساری اراک در بیت امام جمعه افزود: راهاندازی مرکز تخصصی درمان سرطان آیت الله خوانساری اراک نقش بسزایی در بهبود وضعیت درمان و خدمات به این بیماران در استان مرکزی است.
وی عنوان کرد: راهاندازی بیمارستان تخصصی آیت الله خوانساری فرصت مناسب را برای تشخیص زودهنگام سرطان در استان و درمان مناسب مهیا می کند.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک نیز در این نشست گفت: این بیمارستان مهمترین مرکز درمانی و آموزشی بیماران سرطانی کشور محسوب می شود.
آیت الله احمد محسنی گرکانی افزود: بیماریهای سرطانی سومین عامل مرگ افراد است که سالانه در استان یک هزار و ۵۰۰نفر مبتلا به آن می شوند.
وی افزود: ضعف روشهای تشخیص زودرس، پایین بودن اطلاعات عمومی بیماران، فقدان کلنیک تخصصی و هزینههای بالای درمانی بیماران سرطانی از دیگر مشکلات این بخش است.
دکتر رمضانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: بازسازی سه هزار متر مربع از این بیمارستان به پایان رسیده بخش درمان سر پایی و آزمایشگاه این بیمارستان آغاز شده است.
وی افزود: در تیرماه جاری نیز بخش جراحی آن آغاز به کار خواهد کرد و در آینده ای نزدیک icuآن نیز با چهار تخت راه اندازی می شود.
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