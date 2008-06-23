50 درصد از مراتع استان گیلان در اثر خشکسالی آسیب دیده اند

کارشناس ارشد تحقیقات جنگل و مرتع در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: اگر طرح تعدیل دام صورت نگیرد، تعلیف بی‌رویه علوفه و نابودی گونه‌های ژنتیکی خسارات جبران ناپذیری را به مراتع استان تحمیل می‌کند.

وی همچنین با اعلام اینکه از مجموع 267هزار و 311 هکتار مراتع استان گیلان در اثر بروز پدیده خشکسالی 26هزار هکتار ضعیف است، بیان است: تنها 57 هزار هکتار از مراتع استان گیلان دارای وضعیت خوب و ‪183‬هزار هکتار نیز دارای وضعیت متوسط است.

عاشوری در ادامه تلاش برای حفظ منابع جنگلی و مرتعی در شرایط خشکسالی ضروری دانست و یادآور شد: با توجه به خشکسالی، باید حفظ منابع جنگلی و مرتعی مورد توجه جدی قرار بگیرد.

کارشناس ارشد جنگلداری همچنین با اشاره به خسارات سنگین ناشی از خشکسالی در این استان در سال جاری بیان داشت: جلوگیری از فقر مفرط مراتع یکی از مهمترین راهکارهای کاهش خسارات خشکسالی است.

عاشوری خاطرنشان کرد: تغییر شیوه‌ دامداری ازسنتی به صنعتی از جمله راهکارها و برنامه‌های بلند مدت موثر برای حفظ مراتع است.