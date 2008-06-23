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۳ تیر ۱۳۸۷، ۱۹:۱۹

کارشناس جنگل و مرتع:

50 درصد از مراتع استان گیلان در اثر خشکسالی آسیب دیده اند

50 درصد از مراتع استان گیلان در اثر خشکسالی آسیب دیده اند

رشت - خبرگزاری مهر: نبی الله عاشوری گفت: در اثر بروز پدیده خشکسالی، 50 درصد از مراتع استان گیلان آسیب دیده اند.

کارشناس ارشد تحقیقات جنگل و مرتع در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت اظهار داشت: اگر طرح تعدیل دام صورت نگیرد، تعلیف بی‌رویه علوفه و نابودی گونه‌های ژنتیکی خسارات جبران ناپذیری را به مراتع استان تحمیل می‌کند.

وی همچنین با اعلام اینکه از مجموع 267هزار و 311 هکتار مراتع استان گیلان در اثر بروز پدیده خشکسالی 26هزار هکتار ضعیف است، بیان است: تنها 57 هزار هکتار از مراتع استان گیلان دارای وضعیت خوب و ‪183‬هزار هکتار نیز دارای وضعیت متوسط است.

عاشوری در ادامه تلاش برای حفظ منابع جنگلی و مرتعی در شرایط خشکسالی ضروری دانست و یادآور شد: با توجه به خشکسالی، باید حفظ منابع جنگلی و مرتعی مورد توجه جدی قرار بگیرد.

کارشناس ارشد جنگلداری همچنین با اشاره به خسارات سنگین ناشی از خشکسالی در این استان در سال جاری بیان داشت: جلوگیری از فقر مفرط مراتع یکی از مهمترین راهکارهای کاهش خسارات خشکسالی است.

عاشوری خاطرنشان کرد: تغییر شیوه‌ دامداری ازسنتی به صنعتی از جمله راهکارها و برنامه‌های بلند مدت موثر برای حفظ مراتع است.

کد مطلب 704328

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