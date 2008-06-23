دکتر علیرضا نیک رهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب تاکید کرد: باید به راه اندازی رشته هایی فکر کرد که بازار کار ایجاد کند و یا اینکه بازار کار داشته باشد و به دنبال علمی کردن آن بازار باشیم. دیگر زمان آن گذشته است که متقاضیان آموزش عالی بخواهند با ورود به دانشگاه و تحصیل در یک سری رشته های مشخص خواهان استخدام در دولت باشند.

وی افزود: یکی از اصلی ترین رشته هایی که باید در دانشگاهها راه اندازی شود رشته کارآفرینی است که البته در حال حاضر به عنوان یک درس دو واحدی اختیاری ارائه می شود.

معاون آموزشی دانشگاه رازی کرمانشاه از مطالعه این دانشگاه بر روی راه اندازی رشته های بین رشته ای در حوزه های علوم کامپیوتر، فناوری اطلاعات، نفت، گاز و انرژی خبر داد و گفت: رشته های جدیدی که در دانشگاه راه اندازی می شوند باید در راستای پاسخگویی به نیازهای کشور باشند.