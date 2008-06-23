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۳ تیر ۱۳۸۷، ۱۳:۲۲

مدیر کل شبه خانواده بهزیستی:

11 درصد کودکان بهزیستی دارای شرایط فرزند خواندگی هستند

11 درصد کودکان بهزیستی دارای شرایط فرزند خواندگی هستند

مدیر کل دفتر شبه خانواده سازمان بهزیستی گفت: 15 درصد کودکان تحت پوشش بهزیستی دارای شرایط فرزند خواندگی هستند که 4 درصد آنان نیز معلول می باشند .

ولی الله نصر در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص کودکان تحت پوشش بهزیستی، تاکید کرد: هم اکنون 21 هزار کودک تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند که از این میان 15 درصد کودکان دارای شرایط واگذاری و فرزند خواندگی هستند و البته از این تعداد 4 درصد معلول هستند و عملا آمار واگذاری به 11 درصد کاهش پیدا می کند.

نصر ادامه داد: مابقی کودکان تحت پوشش مراکز سازمان بهزیستی ( حدود 85 درصد )شامل طرح امین موقت می شوند.

مدیر کل دفتر شبه خانواده سازمان بهزیستی در خصوص تشکیل گروههای همیار کودکان ترخیص شده از بهزیستی گفت: هم اکنون 36 گروه همیار 7 تا 12 نفره در استانهای مختلف به منظور توانمندسازی کودکان پس از ترخیص از مراکز بهزیستی ، به عنوان یک واحد زودبازده تشکیل شده  که برای اشتغال این کودکان یک میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

به گفته وی ، براساس اعتبار در نظر گرفته شده به هر کدام از این گروهها 30 میلیون تومان پرداخت می شود.

کد مطلب 704341

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