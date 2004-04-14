كارآفرينان زمينه ساز توسعه اقتصادي كشورند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر دكتر اقبال كريميان با اشاره به اينكه امروزه نيروهاي متخصص جز ثروت هاي ملي كشورها هستند ، افزود:كارافرين كسي است كه داراي ايده است وبراي به ثمر رسيدن ان سرمايه گذاري و ريسك مي كند و در حقيقت كارافرينان زيربناي توسعه اقتصادي را مي سازند و با همراه كردن علم و صنعت موجب رشد اقتصادي و افزايش توليد كشور مي شوند .معاون فن آوري وزير علوم و عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان در جمع خبرنگاران با تاكيد بر ضرورت معرفي و حمايت از كارآفرينان گفت متاسفانه هنوز اقدام جدي در اين باره صورت نگرفته است . دكتر اقبال كريميان افزود نبايد بگذاريم كه نيروهاي متخصص كشور به سهولت از دست بروند و جشنواره كارافريني شيخ بهايي هم با هدف معرفي كارافرينان و تقدير از انان گامي در اين جهت است .

جشنواره كارافريني شيخ بهايي كه امسال اولين دوره ملي ان برگزار مي شود اول تا سوم ارديبهشت كارافرينان را ميهمان اصفان مي كند . دكتر مهدي كشميري رييس جشنواره شيخ بهايي هم با اشاره به جايگاه نيروي انساني در توسعه صنعتي افزود جشنواره شيخ بهايي پيشتر دو دوره بصورت منطقه اي در حوزه پژوهش انجام شد ولي با تغيير ساختار جشنواره امسال اولين دوره ان در حيطه ملي و در حوزه كارافريني برگزار مي شود .

رييس شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان همچنين وظيفه اين شهرك ها را كمك به توسعه اقتصادي و توليد ثروت دانست و افزود تاكنون 9 پارك فناوري در كشور مجوز فعاليت گرفته اند كه شهرك اصفهان فعلا فعالتر است .

رييس جشنواره كارافريني شيخ بهايي در پاسخ به خبرنگار دانشگاهي مهر درباره تمهيدات اين جشنواره براي اينكه جشنواره صرفا به يك برنامه اهداي جايزه تبديل نشود گفت : بسياري از جشنواره ها در حوزه علوم و تحقيقات در كشور پس از معرفي برتر ها فعاليت انان را دنبال نمي كنند اما در جهان اينگونه نسيت و ما اميدواريم بگونه اي عمل كنيم كه طرح هاي جشنواره اول برگزيده هاي جشنواره هاي بعدي ما باشند .