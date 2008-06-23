به گزارش خبرگزاری مهر ، دکترغلامحسین رمضانی در آستانه برگزاری هفتمین کنگره بین المللی دندانپزشکی کودکان با بیان این مطلب افزود: این عادات غلط دهانی بخصوص مکیدن انگشت منجر به بروز مشکلاتی همچون تغییر شکل و گنبدی شکل شدن فک بالا می‌شود که این تغییر شکل باعث حرکت دندانهای قدامی فک بالا به سمت بیرون می‌شود.

وی افزود: رویش دندانهای بالا به سمت بیرون باعث مشکلاتی همچون تنفس دهانی می‌شود.

این متخصص دندانپزشکی کودکان ادامه داد: تنفس دهانی باعث تنگی قوس فکی، تغییر صورت و خشکی دهان می‌شود که مجموع این مشکلات در نهایت نامرتب شدن دندانها را به دنبال دارد.

عضو هیات مدیره انجمن دندانپزشکان کودکان ایران تصریح کرد: مکیدن انگشت در کودکان تا دو سالگی چندان جای نگرانی ندارد و می‌توان گفت یکی از موارد شایع در کودکان به شمار می‌رود.

وی با بیان این که، تداوم در این عادات غلط دهانی می‌تواند عوارض سویی داشته باشد، گفت: درمان این مشکلات را باید بعد از پنج سالگی یعنی زمانی که خود کودک به این نکته پی برد که این عادات مضر هستند، شروع کرد.

وی با اشاره به برخی باورهای غلط که در خصوص رویش دندانها در کودکان وجود دارد، گفت: بیشتر افراد مشکلاتی همچون اسهال، استفراغ، تب و برخی عفونت‌ها را به رویش دندانها نسبت می‌دهند. در حالی که هنگام رویش دندانها بیشتر با مشکلاتی همچون خارش لثه و آبریزش دهانی و ناآرامی های کودک مرتبط است.

رمضانی افزود: در چهار تا شش ماهگی یعنی زمان رویش دندانهای شیری، مقاومت بدن کودک خود ساخته می‌شود که همین عامل باعث پایین آمدن سیستم‌ دفاعی به دلیل نبود تغییراتی که در سیستم دفاعی بدن کودک ایجاد می‌شود، کاهش می‌یابد و به صورت مشکلاتی همچون اسهال، استفراغ، تب و عفونت بروز می‌کند.

وی ادامه داد: بطور کلی خارش لثه، آبریزش دهان و مقداری بیدار خوابی کودک از عوارض رویش دندانها در کودک است و بهترین برخورد با آن سیر طبیعی آنها است و تنها در صورت شدید بودن این علایم می‌توان از برخی آرام بخش‌ها آن هم با توصیه دندانپزشک استفاده کرد.

رمضانی با اشاره به این که یکی دیگر از باورهای غلط در این زمینه این است که گفته می‌شود عمر دندانهای شیری تا هفت سالگی است، گفت: همین پندار غلط باعث می‌شود که نسبت به حفظ و بهداشت آنها سهل انگاری شود در حالی که زود از دست دادن همین دندانهای شیری خود باعث بروز مشکلات بسیار زیادی خواهد شد.

وی افزود: افتادن دندانهای شیری از شش و هفت سالگی شروع می‌شود و تا 11 و 12 سالگی ادامه می‌یابد.

دبیرهفتمین کنگره دندانپزشکی کودکان با اشاره به برگزاری این کنگره در 19 تا 21 تیرماه گفت: این کنگره با موضوع دندانپزشک و سلامت کودک در بیمارستان میلاد برگزار خواهد شد.