برنامه های فرهنگی و هنری هفته گرامیداشت مقام زن در خراسان رضوی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سیده فاطمه حسینی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نمایشگاه و کارگاه نقاشی به همین مناسبت در شهرستانهای برسکن، تایباد، تربت جام، تربت حیدریه، چناران، خلیل آباد، خواف، درگز، فریمان، قوچان، کاشمر، کلات و نیشابور برگزار می شود.

مسئول امور بانوان و جوانان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی افزود: این نمایشگاه به همت معاونت هنری اداره کل و ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان به مدت یک هفته برگزار می شود.

حسینی اظهار داشت: همچنین نمایشگاه نقاشی با موضوع حضرت زهرا(س) و مقام زن، هشت تیر ماه در نگارخانه میرک مشهد افتتاح می شود.

وی از برگزاری جشن بزرگ بانوی مهر در مشهد خبر داد و تصریح کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد با همکاری امور بانوان و جوانان این جشن را شش تیر ماه برگزار می کند.

حسینی همایش حجاب و عفاف را از دیگر برنامه های این هفته اعلام کرد و افزود: این همایش پنجم تیر ماه در سبزوار و 15 همین ماه در مشهد برگزار می شود.

وی اظهار داشت: نمایشگاه تخصصی کتاب با موضوع حضرت زهرا(س) با همکاری دفتر امور زنان و خانواده استانداری همزمان با روز زن چهار تیر ماه افتتاح می شود.

حسینی تصریح کرد: نشست فرهنگی با موضوع بازشناسی شخصیت حضرت زهرا(س) در 10 منطقه شهر مشهد با همکاری کانونهای فرهنگی و هنری مساجد، کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی از دیگر برنامه های این هفته است.

وی همچنین از برگزاری همایش علمی چالشهای فراروی زنان خبر داد و افزود: این همایش نهم تیر ماه در تالار نور با همکاری دفتر امور زنان و خانواده استانداری به عنوان اختتامیه برنامه های فرهنگی و هنری این هفته برگزار می شود.