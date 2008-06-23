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۳ تیر ۱۳۸۷، ۱۶:۱۳

برنامه های فرهنگی و هنری هفته گرامیداشت مقام زن در خراسان رضوی اعلام شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول امور بانوان و جوانان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی ویژه برنامه های هفته زن این اداره کل را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سیده فاطمه حسینی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نمایشگاه و کارگاه نقاشی به همین مناسبت در شهرستانهای برسکن، تایباد، تربت جام، تربت حیدریه، چناران، خلیل آباد، خواف، درگز، فریمان، قوچان، کاشمر، کلات و نیشابور برگزار می شود.

مسئول امور بانوان و جوانان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی افزود: این نمایشگاه به همت معاونت هنری اداره کل و ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان به مدت یک هفته برگزار می شود.

حسینی اظهار داشت: همچنین نمایشگاه نقاشی با موضوع حضرت زهرا(س) و مقام زن، هشت تیر ماه در نگارخانه میرک مشهد افتتاح می شود.

وی از برگزاری جشن بزرگ بانوی مهر در مشهد خبر داد و تصریح کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد با همکاری امور بانوان و جوانان این جشن را شش تیر ماه برگزار می کند.

حسینی همایش حجاب و عفاف را از دیگر برنامه های این هفته اعلام کرد و افزود: این همایش پنجم تیر ماه در سبزوار و 15 همین ماه در مشهد برگزار می شود.

وی اظهار داشت: نمایشگاه تخصصی کتاب با موضوع حضرت زهرا(س) با همکاری دفتر امور زنان و خانواده استانداری همزمان با روز زن چهار تیر ماه افتتاح می شود.

حسینی تصریح کرد: نشست فرهنگی با موضوع بازشناسی شخصیت حضرت زهرا(س) در 10 منطقه شهر مشهد با همکاری کانونهای فرهنگی و هنری مساجد، کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی از دیگر برنامه های این هفته است.

وی همچنین از برگزاری همایش علمی چالشهای فراروی زنان خبر داد و افزود: این همایش نهم تیر ماه در تالار نور با همکاری دفتر امور زنان و خانواده استانداری به عنوان اختتامیه برنامه های فرهنگی و هنری این هفته برگزار می شود.

کد مطلب 704364

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