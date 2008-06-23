اولین همایش علمی داروسازان سراسر کشور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اصغر پیوندی معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی ضمن اعلام این مطلب، اظهار داشت: این همایش اولین تجربه سازمان در طراحی و اجرای برنامه های آموزشی ویژه داروسازان به شمار می رود و با توجه به وظیفه و تلاش سازمان نظام پزشکی برای ارتقای کیفی برنامه های آموزش مداوم و گسترش آن درمورد تمامی گروه های پزشکی، این همایش گام مثبتی در راستای اهداف آموزشی سازمان است.

وی افزود: این همایش شامل 30 برنامه مدون آموزش مداوم است که با حضور اساتید برجسته داروسازی کشور طی روزهای پنجم تا هفتم تیر ماه به طور همزمان در 5 سالن و در دو نوبت صبح و عصر برگزار خواهد شد.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی ، این همایش را گامی موثر در جهت افزایش دانش و به روز ساختن اطلاعات علمی داروسازان کشور و بهره گیری آنان از آخرین دستاوردهای علمی جهان در زمینه داروسازی و علوم مرتبط با آن برشمرد.

شایان ذکر است، برنامه های این همایش شامل مباحث اجتماعی- حرفه ای (5)، دارودرمانی سرطان و بیماری های خونی، دارو درمانی بیماری های قلب و عروق، دارو درمانی اختلالات رنگدانه ای، دارو درمانی بیمارهای عفونی و نوآوری وتازه ها می باشد.