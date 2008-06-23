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۳ تیر ۱۳۸۷، ۱۹:۱۴

توسط سازمان نظام پزشکی؛

اولین همایش علمی داروسازان سراسر کشور برگزار می شود

اولین همایش علمی داروسازان سراسر کشور برگزار می شود

اولین همایش علمی داروسازان سراسر کشور توسط سازمان نظام پزشکی از تاریخ 5 لغایت 7 تیر ماه سالجاری در سالن اجتماعات بیمارستان میلاد برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اصغر پیوندی معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی ضمن اعلام این مطلب، اظهار داشت: این همایش اولین تجربه سازمان در طراحی و اجرای برنامه های آموزشی ویژه داروسازان به شمار می رود و با توجه به وظیفه و تلاش سازمان نظام پزشکی برای ارتقای کیفی برنامه های آموزش مداوم و گسترش آن درمورد تمامی گروه های پزشکی، این همایش گام مثبتی در راستای اهداف آموزشی سازمان است.

وی افزود: این همایش شامل 30 برنامه مدون آموزش مداوم است که با حضور اساتید برجسته داروسازی کشور طی روزهای پنجم تا هفتم تیر ماه به طور همزمان در 5 سالن و در دو نوبت صبح و عصر برگزار خواهد شد.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی ، این همایش را گامی موثر در جهت افزایش دانش و به روز ساختن اطلاعات علمی داروسازان کشور و بهره گیری آنان از آخرین دستاوردهای علمی جهان در زمینه داروسازی و علوم مرتبط با آن برشمرد.

شایان ذکر است، برنامه های این همایش شامل مباحث اجتماعی- حرفه ای (5)، دارودرمانی سرطان و بیماری های خونی، دارو درمانی بیماری های قلب و عروق، دارو درمانی اختلالات رنگدانه ای، دارو درمانی بیمارهای عفونی و نوآوری وتازه ها می باشد.

کد مطلب 704410

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