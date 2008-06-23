نظارت بر حسن اجرای قوانین از عمده ترین وظایف قضات دیوان عالی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس قوه قضائیه امروز در دیدار قضات دیوان عالی کشور، با بیان اینکه نظام قضائی ما قدرت جلوه کردن در جهان را دارد، بر نقش قضات در درخشش نظام قضائی ایران در جهان تاکید کرد و گفت: مسئولیت قضات دیوان عالی کشور در این زمینه سنگین است.

وی ، دیوان عالی کشور به عنوان قلب دستگاه قضائی یاد کرد و افزود: زحمات فراوانی برای دستگاه قضایی کشیده شده و با تیزبینی معمار نظام قضائی کشور در تدوین قانون اساسی، قوه قضائیه دارای ویژگی‌های خاص، کم نظیر و بی نظیر در قوانین اساسی دنیا است.

هاشمی شاهرودی با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارای نظام قضایی بسیار ممتاز و افتخار آمیز است، گفت: وقتی این نظام قضایی، قانون اساسی و سیاست ‌های قضایی کلان را در منظومه قضایی بررسی و با قوانین کشورهای جهان تطبیق می‌دهیم، متوجه تیزبینی و دانش عمیق شهید بهشتی و همکارانش می‌شویم.

رئیس قوه قضائیه بر ادامه اهداف شهید بهشتی و همکارانش در تدوین لوایح عادی و قضایی، تدابیر قضایی، سیاست‌ های اصولی مربوط به قضا در قانون اساسی و سیاست ‌های تدوین شده آینده تاکید کرد و افزود: از نظر فرهنگی از سوی غرب مورد تهاجم قرار گرفته ‌ایم که منجر به خودباختگی شده اما توانسته ‌ایم کل نظام قضائی را اسلامی کنیم.

وی گفت: کشورهای اسلامی در تمام مسایل اجتماعی، اقتصادی ، سیاسی و نظامی نیازمند به غرب هستند تا نسخه ‌های پیجیده شده جهان غرب را استفاده کنند. نمی‌توانند به تمدن برسند و نظام قضائی این کشورها برگرفته از اروپاست و افتخار کشورهای اسلامی این است که نظام قضایی فرانسه و آمریکا را در کشورشان پیاده کنند.

هاشمی شاهرودی افزود: تنها کشوری که نظام قضائی مبتنی بر فقه غنی اسلامی درست کرده و کل دستگاه قضائی را بر همین مبنا نظم بخشیده، ایران است که از برکت و دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

وی گفت: در کشورهای اسلامی حتی آنهایی که مدعی اجرای کامل اسلام هستند فقط یک محکمه شرعیه و احوال شخصیه دارند که برای رسیدگی به پرونده‌ های مربوط به ارث، طلاق و ازدواج است.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه نظام قضایی ما قدرت جلوه کردن در کل جهان را دارد، افزود: هنوز بسیاری از سیاست‌ها و فقه پویا و غنی اسلامی تکمیل نشده است.

وی بر تطبیق احکام فقه با مسائل روز و نوآوری تاکید کرد و گفت: شهید بهشتی دارای قدرت نوآوری با حفظ اصول بود نه خودباختگی.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه نظام قضائی گسترده ترین و ‌حساس ترین نظام‌ها در صدر نظام اسلامی است افزود: مهمترین مسئله حقوقی در دایره ‌های نظام قضائی، عدالت اداری و اقتصادی نیاز به قضا دارد که هنوز در این قسمت به نوآوری، شکوفایی ، نظریه پردازی ، تطبیق ، احیا و اجرای آنچه در بطن قضای اسلامی نهفته است، نیاز داریم.

هاشمی شاهرودی افزود: سابقا دیوان به شعب تجدیدنظر تبدیل شده بود در حالی که دیوان جای تجدیدنظر نیست و جای فرجام است و از قضات دیوان عالی کشور توقع تجدیدنظر در پرونده‌ها را نباید داشت بلکه آنها یک گام بالاتر هستند.

وی بر تخصصی شدن شعب دیوان عالی کشور تاکید کرد و گفت: با توجه به نیازهای نظام قضایی در جامعه ، باید تقسیم بندی ‌های جزئی ‌تری در دیوان عالی کشور انجام دهیم تا سرعت و دقت بیشتر شود که به نفع نظام قضایی است.

رئیس قوه قضائیه بر تنظیم ساز و کار نظارت دیوان عالی کشور بر دادگاه‌ها و احکام صادره از آنها تاکید کرد و افزود: دیوان عالی کشور باید رویه ‌ها و روشها را کنترل کند اگر در تدابیر یا رویه ‌ها مشکلی وجود دارد به وسیله این دیوان رفع شود.

وی گفت: تنها با تصویب ممنوعیت‌ ها، مشکل رفع نمی‌شود بلکه ساز و کار، رویه و ساختاری را که این ممنوعیت را برای مردم ممتنع می ‌کند باید تدوین شود.

هاشمی شاهرودی افزود: برپایی عدالت، احقاق حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین از جمله عمده ترین وظایف قضات دیوان عالی کشور است که باید ساز و کار و برنامه ریزی لازم در اجرای این وظایفشان تدوین شود.