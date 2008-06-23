98 مرکز قرآنی دارای مجوز در مازندران ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان ظهر دوشنبه در نشست خبری با رسانه های گروهی استان در بابل افزود: این سازمان توانسته در دو سال گذشته موفق به شناسایی 185 مرکز قرآنی شود.

وی خاطر نشان کرد: اداره کل تبلیغات اسلامی استان از دفاتر فعال کشور بوده که طی برنامه ریزی در تمامی شهرستان ها به غیر از گلوگاه در تمامی شهرهای استان اداره تبلیغات دایر است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران افزود: اداره کل استان دارای دو هزار و 680 هیئت مذهبی، 175 انجمن اسلامی، 147 کانون فرهنگی و هزار و 550 مداح شناسایی شده است.

شکریان تصریح کرد: این نهاد دارای سه کتابخانه عمومی در شهرهای بابل، آمل و چالوس، 50 کتابخانه روستایی، 20 کتابخانه در قالب شبسستان مساجد با حدود 36 هزار جلد کتاب قرآنی و دینی است.

وی خاطر نشان کرد: راه اندازی اتحادیه مراکز قرآنی ، شکل دهی شوراهای مرکزی شهرها و استان و نیز تشکیل کانون مداحان و شاعران مذهبی شهرستان و استان از دیگر افتخارات این نهاد است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران در مورد دوره های تخصصی آموزش گفت: به طور متوسط هر سال 40 دوره و تاکنون در طی دو برنامه پنجساله جمعا 394 دوره در سطح استان برگزار شده است.

به گفته وی، تاکنون 5 هزار نفر از مربیان قرآنی موفق به اخذ گواهینامه شدند.

شکریان با اشاره به اینکه این نهاد در بعد آموزش تخصصی دینی استان به خودکفایی رسیده است بیان داشت: از بعد آماری، مازندران یک نهم تعداد دارندگان گواهینامه فعالیت دینی، مذهبی و قرآنی کشور را داراست.