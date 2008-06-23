فیلمهای ساخته شده امروزی به دنیای کودکان نزدیک نیست

به گزارش خبرنگار مهر در این جلسه کارگردان فیلم زمزمه بودا با بیان اینکه فیلم های ساخته شده امروزی به دنیای کودکان نزدیک نیست گفت: بسیاری از کودکان و نوجوانان در کشورهای محروم و ستمدیده در نا امنی زندگی می کنند و هیچ گونه آسایشی ندارند.

حسین قاسمی با تاکید بر اینکه فیلمهای کودکان نیازمند فضای فانتزی است، اظهار داشت: در فیلم زمزمه بودا مشکلات کودکان افغانستان به تصویر کشیده شده است و این فیلم بیانگر آن است که کودکان بسیاری در جهان قربانی جنگ شده اند.

وی با بیان اینکه شخصیت اصلی فیلم زمزمه بودا را فردوس بازی می کند، یادآور شد: درک ما برای رسیدن به رویاها و تخیل های کودکان به واقعیت نزدیک نیست.

تهیه کننده این فیلم نیز در این جلسه با بیان اینکه از آغاز انقلاب برای کودکان کار تهیه کرده است، یادآور شد: این فیلم به راحتی با کودکان و بزرگسالان ارتباط برقرار می کند.

علی اصغر اوجانی خاطرنشان کرد: هیچ دولتی در افغانستان بدون حمایت ایران اسلامی پابرجا نخواهد ماند.

وی اظهار داشت: نشان دادن سختیهای کودکان مظلوم در سراسر جهان هدف مهم تولید این فیلم است و کودکان کشور ما باید قدر آسایش و امنیت خود را بدانند.

در ادامه سرمایه گذار فیلم زمزمه بودا نغمه های شاد زندگی کودکان را علت اصلی سرمایه گذاری خود در این فیلم عنوان کرد و گفت: کودکان شادی و نشاط را برای بزرگترها به ارمغان می آورند و نگاه به خنده معصومانه آنها دگرگونی را در پی دارد.

مهدی پرورده با اشاره به اینکه فیلم سازی در حوزه کودکان مورد بی مهری قرار گرفته است، بیان داشت: افرادی که در عرصه های مختلف سرمایه گذاری می کنند چنانچه به فکر توسعه و پیشرفت کشور خود هستند باید نگاهی نیز به کودکان داشته باشند.

وی اظهار داشت: زبان تصویر برای کودکان گویا تر است و سینما وتلویزیون بهترین ابزار برای به تصویر کشیدن مسائل و مشکلات است.

وی ادامه داد: روحیه کودکان شاد است و استقامت آنان در برابر مشکلات بیشتر از بزرگترها است.