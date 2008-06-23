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۳ تیر ۱۳۸۷، ۱۶:۵۶

انتقال دستاوردهای نظام به مرزها بسیار ضروری است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه گفت: انتقال دستاوردها و اقدامات ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی به مرزها بسیار ضروری است زیرا بدون تردید این اقدامات امنیت بیشتر برای استان را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت الله دمیاد پیش از ظهر دوشنبه در نشست یکروزه فرمانداران شهرستانهای استان اظهار داشت: فرمانداران باید روحیه نشاط و امیدواری را در شهرستانها گسترش دهند و با اطلاع رسانی صحیح مردم را در جریان تلاشها و خدمات در حال انجام قرار دهند و وضعیت شهرستانها را با شرایط و امکانات محدود آنان در گذشته با وضعیت موجود برای مردم تشریح و یادآوری کنند.

 

وی افزود: تزریق و انتقال روحیه نشاط و شادابی در جامعه ضروری است زیرا این موضوع منجر به تحرک و پویای می شود، اما در مقابل روحیه یاس و نا امیدی کند تر شدن حل مشکلات و عدم پویایی جامعه را به دنبال دارد. 

 

دمیاد در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در استان برای ایجاد امنیت، یادآور شد: با قاطعیت می توان گفت اقداماتی که در این خصوص در استان طی سال گذشته صورت گرفته از قبل تا بعد از انقلاب بی سابقه است.

 

وی خاطرنشان کرد: در مناطق مرزی که به طور عمده مشکل محدوده مین وجود داشت حدود 110 کیلومتر انتقال برق و 100کیلومتر در شرایط بسیار بد سوق الجیشی راه سازی صورت گرفته و چندین پاسگاه با امکانات مناسب و طراحی زیبا مرمت، بازسازی و ساخته شده است.

 

معاون سیاسی و امنیتی استانداری در ادامه رعایت صرفه جویی در مصرف برق را مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: با توجه به خشکسالی رعایت صرفه جویی در مصرف برق توسط ادارات ضروری است.

 

در این نشست هر یک ازفرمانداران شهرستانهای 14گانه استان کرمانشاه به تشریح دیدگاه ها و مشکلات حوزه مدیریتی خود پرداختند.

کد مطلب 704426

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