انتقال دستاوردهای نظام به مرزها بسیار ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت الله دمیاد پیش از ظهر دوشنبه در نشست یکروزه فرمانداران شهرستانهای استان اظهار داشت: فرمانداران باید روحیه نشاط و امیدواری را در شهرستانها گسترش دهند و با اطلاع رسانی صحیح مردم را در جریان تلاشها و خدمات در حال انجام قرار دهند و وضعیت شهرستانها را با شرایط و امکانات محدود آنان در گذشته با وضعیت موجود برای مردم تشریح و یادآوری کنند.

وی افزود: تزریق و انتقال روحیه نشاط و شادابی در جامعه ضروری است زیرا این موضوع منجر به تحرک و پویای می شود، اما در مقابل روحیه یاس و نا امیدی کند تر شدن حل مشکلات و عدم پویایی جامعه را به دنبال دارد.

دمیاد در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در استان برای ایجاد امنیت، یادآور شد: با قاطعیت می توان گفت اقداماتی که در این خصوص در استان طی سال گذشته صورت گرفته از قبل تا بعد از انقلاب بی سابقه است.

وی خاطرنشان کرد: در مناطق مرزی که به طور عمده مشکل محدوده مین وجود داشت حدود 110 کیلومتر انتقال برق و 100کیلومتر در شرایط بسیار بد سوق الجیشی راه سازی صورت گرفته و چندین پاسگاه با امکانات مناسب و طراحی زیبا مرمت، بازسازی و ساخته شده است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری در ادامه رعایت صرفه جویی در مصرف برق را مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: با توجه به خشکسالی رعایت صرفه جویی در مصرف برق توسط ادارات ضروری است.

در این نشست هر یک ازفرمانداران شهرستانهای 14گانه استان کرمانشاه به تشریح دیدگاه ها و مشکلات حوزه مدیریتی خود پرداختند.