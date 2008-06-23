65 درصد از منابع زیر زمینی استان کرمان در بخش کشاورزی به هدر می رود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، رئوفی نژاد ظهر امروز در جلسه فرمانداران استان کرمان در استانداری کرمان گفت: خشکسالی اخیر در استان کرمان مهمترین مشکل استان کرمان است که وجود هفت هزار حلقه چاه غیر مجاز و برداشت غیر اصولی آبهای زیر زمینی در بخش کشاورزی آن را تشدید کرده است.

وی تصریح کرد: مکانیزه کردن کشاورزی استان با توجه به تسهیلات مناسبی که در اختیار کشاورزان قرار گرفته است می تواند استفاده از آب را در استان کرمان بهینه سازی کند.

رئوفی نژاد خاطر نشان کرد: در صورت برداشت بی رویه آب از منابع آبی استان و کمبود بارندگی در سال گذشته در بخش آب با بحران مواجه می شویم.

جواد کمالی، معاون عمرانی استاندار کرمان نیز در این نشست با اشاره به خسارات هنگفت خشکسالی در استان کرمان گفت: خشکسالی در استان کرمان هزارو 271 میلیارد ریال خسارت در پی داشته و در سال جاری برای جبران خسارت کم آبی 200 میلیارد ریال اعتبار از سوی دولت تخصیص داده شده است.

وی گفت: خسارات وارده در بخش دامداری عشایری استان کمبود علوفه و آب مورد نیازنیز خسارات هنگفتی به بخش دامپروری عشایر وارد کرده است.

کمالی یادآور شد: در صورت برداشت اصولی و صرفه جویی در مصرف آب بخصوص و گرایش از آبیاری سنتی به مکانیزه می تواند بسیاری از مشکلات کمبود آب در بخش کشاورزی را کاهش دهد.

