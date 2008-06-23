به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود زارعی که پیش از این قراردادش را به ثبت رسانده بود، پس از صحبتهایی که با مجید فرخزادی و داریوش مصطفوی داشت، گفت: پیش از این نیز قرارداد من ثبت شده بود و اینک با تغییر و تحولات مدیریتی نیز همچون قبل به خاطر هواداران، سفید امضا کردم و قول میدهم با تلاش مضاعف در ترکیب اصلی تیم محبوبم پرسپولیس قرار گیرم.
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اولین بازیکن پرسپولیس با مدیرعامل جدید قرارداد بست / زارعی تمدید کرد
مسعود زارعی مدافع تیم فوتبال پرسپولیس ظهر امروز با حضور در دفتر این باشگاه، قراردادش را در حضور مدیرعامل جدید تمدیدکرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود زارعی که پیش از این قراردادش را به ثبت رسانده بود، پس از صحبتهایی که با مجید فرخزادی و داریوش مصطفوی داشت، گفت: پیش از این نیز قرارداد من ثبت شده بود و اینک با تغییر و تحولات مدیریتی نیز همچون قبل به خاطر هواداران، سفید امضا کردم و قول میدهم با تلاش مضاعف در ترکیب اصلی تیم محبوبم پرسپولیس قرار گیرم.
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