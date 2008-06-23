اولین بازیکن پرسپولیس با مدیرعامل جدید قرارداد بست / زارعی تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود زارعی که پیش از این قراردادش را به ثبت رسانده بود، پس از صحبتهایی که با مجید فرخزادی و داریوش مصطفوی داشت، گفت: پیش از این نیز قرارداد من ثبت شده بود و اینک با تغییر و تحولات مدیریتی نیز همچون قبل به خاطر هواداران، سفید امضا کردم و قول می‎دهم با تلاش مضاعف در ترکیب اصلی تیم محبوبم پرسپولیس قرار گیرم.





