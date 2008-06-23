کاویانپور علی پروین را تهدید به افشاگری کرد / دلایل ناکامی استیل آذین منتشر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران کاویانپور که به عنوان مدیر برنامه های برادرش فعالیت می کند با ارسال نامه ای به گروه ورزشی مهر در مورد درگیری لفظی روز گذشته برخی بازیکنان استیل آذین با علی پروین و مشکلات بوجود آمده نوشته است:« با توجه به اینکه روز یکشنبه 2/3/87 اتفاقات ناخوشایندی در باشگاه استیل آذین روی داد و شایعاتی پیرامون این مسئله ایجاد گردید، لازم دانستم به عنوان مدیر برنامه حامد کاویانپور توضیحاتی را ارائه دهم تا اذهان عمومی در این مورد روشن شود.»

درادامه این نامه آمده است:« حامد کاویانپور به عنوان کاپیتان استیل آذین جهت احقاق و حق خود و سایر بازیکنان بارها به باشگاه مراجعه نموده اند که بعد از مدتی توانستند با آقای پروین مذاکره نمایند. ایشان قول دادند تا کلیه حق و حقوق همه را در مدت یک هفته پرداخت نمایند. اما بعداز 3 هفته موفق شدیم ایشان را ببینیم که متاسفانه بدون مقدمه گفتند هیچ پولی و حق و حقوقی در کار نیست اگر قرارداد دارید بروید شکایت کنید.

در حال حاضر حامد از لحاظ روحی شدیدا لطمه خورده چون ما با آقای پروین رفاقتی قرارداد امضا نموده ایم. اگر رفاقت از بین برود زندگی کردن زیبا نیست ولی مطمئنا فاکتورها که باعث ناکامی استیل آذین گردیده است را حامد کاویانپور به عنوان کاپیتان تیم در اختیار رسانه های گروهی خواهد گذاشت.»