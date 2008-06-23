50 هزار واحد ورزشی در کشور ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، علی آبادی ظهر امروز در مراسم بهره برداری از دو طرح ورزشی در شهرستان سپیدان فارس با بیان اینکه طی مدت دو سال گذشته دولت در بخش فضاهای ورزشی کارهای زیادی صورت داده افزود: از سال 57 تا سال 84 شمار اماکن ورزشی کشور حدود یک هزار و 400 محل بوده که متوسط احداث سالانه پروژه های ورزشی حدود 58 طرح می شود اما از سال 84 تاکنون دو هزار و 600 پروژه ورزشی در کشور تکمیل شده که متوسط سالانه احداث پروژه های ورزشی به یک هزار و200طرح افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: با نگاهی به این آمار می توان دریافت که فضای ورزشی ایران طی دو سال گذشته به 20برابر افزایش یافته است.

معاون رئیس جمهور گفت: هم اکنون سه هزار و 500 پروژه ورزشی در حال ساخت داریم که تا پایان سال 88 باید به اتمام برسد.

علی آبادی همچنین متذکر شد: تا چند سال آینده دولت دیگر در بحث احداث پروژه های ورزشی وارد نمی شود و این کار را در قالب اجاره های طویل مدت به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سفر امروز به استان فارس حدود 70 پروژه ورزشی در سطح شهرستان های استان به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس سازمان تربیت بدنی کشور ادامه داد: با بهره برداری از این طرحها 500 هزار متر مربع به فضای ورزشی استان فارس افزوده خواهد شد.

علی آبادی تاکید کرد: سعی داریم فضاهای ورزشی استان فارس را از مرز 20 برابر نسبت به سال های گذشته عبور دهیم.

در ادامه مراسم تله کابین پیست اسکی شهرستان سپیدان فارس افتتاح شد.