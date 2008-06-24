حضرت فاطمه(س) ؛ ریحانه پیامبر اسلام

ولادت فاطمه زهرا (س) را روز بیستم جمادی الثانی سال پنجم بعثت ، در مکه می دانند . بنابراین در هنگام هجرت، سن آن بانوی یگانه نزدیک به نه سال بوده است .

نامها و لقبهایی که حضرت فاطمه دارد همه بیانگر صفات و سجایای ملکوتی اوست، صفاتی چون صدیقه طاهره، زکیه، زهرا، سیدة النساء العالمین، خیر النساء و بتول .

شگفت تر از همه " ام ابیها " یعنی " مادر پدرش " است که بیانگر علاقه بسیار زیاد فاطمه (س) به پدر بزرگوارش است و اینکه با همه کمی سن از آغاز کودکی ، پناهگاه معنوی و تکیه گاه روحی ( بعد از خداوند متعال ) مانند خدیجه ، برای پدر بزرگوارش بوده است .

فاطمه زهرا (س) وارث صفات بارز مادر بزرگوارش خدیجه بود، در جود، بخشش، بلندی نظری و حسن تربیت وارث مادر و در سجایای ملکوتی وارث پدر و همسری دلسوز، مهربان و فداکار برای همسرش علی (ع) بود .

نه سال در کنار پدر بزرگوار و مادر و نه سال دیگر را کنار همسر گرانقدرش، علی (ع) همدوش وی در نشر تعلیمات اسلام، خدمات اجتماعی و کار منزل زندگی کرد . اوقاتش به تربیت فرزند، امورات منزل و ذکر و عبادت پروردگار می گذشت . فاطمه در مکتب تربیتی اسلام پرورش یافت و ایمان و تقوا در ذرات وجودش جای داشت .

فاطمه در کنار مادر و آغوش پر مهر پدر تربیت شد و علوم و معارف الهی را از سرچشمه نبوت فراگرفت و آنچه را طی سالهای زندگی در کنار پدر آموزخت، در خانه همسر به مرحله عمل گذاشت و همچون مادری سالخورده و کدبانویی آزموده که تمام دوره های زندگی را گذرانده باشد ، به اهل خانه و آسایش شوهر و تربیت فرزندان توجه می کرد و آنچه را بیرون خانه می گذشت ، مورد توجه قرار می داد و از حق خود و همسرش دفاع می کرد .

یکی از مسائلی که مشرکین خیلی به آن امیدوار بودند این بود که بعد از وفات پیامبر پیروان او بدون یار و یاور خواهند ماند و به زودی پیام محمد در جهان به فراموشی سپرده خواهد شد.

مشرکین بنا به سنت غلطی که در زمان جاهلیت مرسوم بود، بقا و دوام نسل یک فرد را به داشتن فرزند پسر می دانستند و چون دو پسر پیامبر در کودکی از دنیا رفته بودند، آنها معتقد بودند نسل پیامبر منقرض شده و زمانیکه آن حضرت از دنیا برود کسی نیست پرچم پاسداری از اسلام را بر دوش نگه دارد.

اما پیامبر یقین داشت که از او نسل پاک و با برکتی به وجود خواهد آمد که سرمنشاء تمام خوبیهای جهان خواهد شد. دیری نپائید که قلب پیامبر به نوید پروردگار روشن شد و آن زمانی بود که سوره "کوثر" بر پیامبر نازل گشت: " ما به تو کوثر را عطا نمودیم، پس به شکرانه آن نماز به جای آور و قربانی کن. همانا (نسل ) دشمن تو بریده خواهد ماند."