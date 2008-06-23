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۳ تیر ۱۳۸۷، ۱۶:۱۵

سازمان هواشناسی اعلام کرد:

کاهش دما همراه با وزش باد در مناطق شمالی کشور

کاهش دما همراه با وزش باد در مناطق شمالی کشور

سازمان هواشناسی، از کاهش دما و وزش باد در شمال غرب، شمال و شمال شرق و همچنین دامنه های البرز در سه روز آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس نقشه های پیش یابی طی سه روز آینده با نفوذ جریانات خنک و مرطوب شمالی همراه با گذر یک موج تراز میانی جو، در شمال غرب، شمال، شمال شرق و دامنه های البرز، کاهش دما در بعدازظهر و شب رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود.

بنابراین گزارش، روز چهارشنبه از شمال غرب از تراکم ابرها کاسته می شود و از روز پنج شنبه جوی پایدار همراه با افزایش نسبی دمای بیشینه بر اکثر مناطق کشور حاکم خواهد بود. این در حالی است که دمای کمینه به طور نسبی کاهس می یابد.

همچنین طی سه روز آینده در استانهای واقع در جنوب غرب، جنوب و غرب کشور، گرد و خاک گاهی همراه با وزش باد رخ خواهد داد.

در شرق کشور نیز این سه روز وزش باد و گرد و خاک پیش بینی می شود و در نواحی جنوب شرق کشور شرایط برای رشد ابر، رگبار و رعد و برق پراکنده مهیا است.

کد مطلب 704489

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