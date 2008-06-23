به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل فرهنگی شهرداری تهران اعلام کرد نخستین کارگاههای تئاتر و سرود محلات تهران باهدف تشکیل گروههای تئاتر و سرود محله و نیز آشنایی بیشتر همشهریان تهرانی با هنر نمایش و سرود به منظور بهینه سازی اوقات فراغت جوانان از سوی اداره کل فرهنگی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران برگزار می شود.

از کلیه علاقمندان دعوت به عمل می‌آید تا پایان وقت اداری شنبه هشتم تیرماه با مراجعه به معاونت‌های امور اجتماعی و فرهنگی مناطق 22گانه یا ادارات امور اجتماعی فرهنگی نواحی 22گانه شهرداری تهران اقدام به ثبت نام در کارگاههای یاد شده و عضویت در گروه تئاتر یا سرود محله کنند.

این دوره‌ها از دهم تیر تا سی‌ام مرداد زیر نظر اساتید مجرب تئاتر و سرود به صورت رایگان برگزار می‌شود. جشنواره تئاتر و سرود محله از اول تا هشتم شهریورماه در مناطق 22گانه شهر تهران برگزار می‌شود.