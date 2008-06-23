به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی شاهرودی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) ، تولد حضرت امام (ره) و هفته بزرگداشت قوه قضائیه یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و شهید مظلوم دکتر بهشتی را گرامی داشت.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر این که شهید بهشتی به عنوان معمار دستگاه قضایی خدمات بسیار شایسته ای انجام داده است ، گفت: امیدواریم خداوند ما را از پیروان مخلص آن بزرگواران قرار دهد و بتوانیم در خدمت رسانی به نظام اسلامی و مردم با تاسی از راه و روش بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، شهدای گرانقدر و پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری، توفیق حاصل کنیم.

آیت الله هاشمی شاهرودی با اشاره به هفته بزرگداشت قوه قضائیه و با تاکید بر لزوم آشنایی قشرهای مختلف مردم با فعالیتها، خدمات و موفقیت های قوه قضائیه از اطلاع رسانی مناسب رسانه ها در این خصوص تقدیر کرد و خواستار تقویت توجه رسانه ها به عملکرد مثبت دستگاه قضایی شد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه به تلاش قوای سه گانه برای تحقق سیاستهای اصل 44 اشاره کرد و گفت: اگر منویات مقام معظم رهبری در اجرایی شدن اصل 44 مورد توجه قرار گیرد می توان به موفقیت این اصل امید فراوان داشت.

آیت الله هاشمی شاهرودی افزود: سیاستهای اقتصادی اعلام شده از سوی دولت نکات خوبی دارد و دولت در این بخش اهداف نسبتا خوبی را دنبال می کند و درصدد اجرای راهکارهای علمی و قانونی مناسب برای حل مشکلات اقتصادی است.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر این نکته که مشکل اقتصادی کشور مشکل جدی است ، گفت: مشکلات اصلی بخش اقتصاد از سوی دولت تشخیص داده شده است و می توان با استفاده از نظر کارشناسان متخصص و مجرب و اتخاذ تدابیر لازم به سمت حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور رفت.

در ادامه این جلسه مواد دیگری از قانون جرایم ضد اجرای عدالت قضایی مورد بحث قرار گرفت. به موجب ماده 7 و 8 این قانون:

هر کس مقام های قضایی، اعضای هیئت منصفه، داوران، مترجمان، کارشناسان، و کلا را به قصد تاثیر بر اجرای وظایفشان به هر نحو به قتل یا ضرر نفسی یا حیثیتی یا مالی نسبت به خود یا سایر اشخاص مرتبط با آنها تهدید نماید یا هر عمل ارعاب انگیز دیگری نسبت به آنان مرتکب شود در صورتی که موثر واقع شود به یک تا دو سال حبس و هفتاد میلیون ریال جزای نقدی و در غیر این صورت به شش ماه تا یک سال حبس و تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

ماده 8: هر کس بزه دیده یا شاهد را به منظور اجبار این افراد به عدم شکایت یا استرداد آن و یا عدم ادای شهادت به هر نحو به قتل یا ضرر نفسی یا حیثیتی یا مالی نسبت به خود یا سایر اشخاص مرتبط با آنها تهدید نماید یا هرعمل ارعاب انگیز دیگری نسبت به آنان مرتکب شود در صورتی که موثر واقع شود به شش تا هجده ماه حبس و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و در غیر این صورت به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و تا چهل میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.