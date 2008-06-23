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۳ تیر ۱۳۸۷، ۱۷:۳۷

مشاور وزیر آموزش و پرورش:

پیوند عمیق آموزش و پرورش با حوزه‌های علمیه ضروری است

رشت - خبرگزاری مهر:حجت ‌الاسلام علی ذوعلم گفت: پیوند عمیق آموزش و پرورش با حوزه‌های علمیه در شرایط کنونی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حجت‌الاسلام ذوعلم ظهر دوشنبه در اولین همایش هم ‌اندیشی همکاریهای آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه در رشت اظهار داشت: این همکاری، هماهنگی، همدلی و تعامل بعد از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز نهادینه نشده است.

وی خاطرنشان کرد: با نگاه عمیق و بلند مدت باید برای نهادینه کردن تعامل بین حوزه و آموزش و پرورش وارد عرصه شد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: حوزه‌های علمیه در آموزش و پرورش می‌توانند بذر اعتقادی ایمان به اسلام ناب محمدی (ص) را به ‌دانش ‌آموزان تزریق کنند که تحقق این امر در دانشگاه بسیار دیر است.

وی همچنین با اعلام اینکه ستاد همکاری حوزه و آموزش و پرورش در کشور شکل گرفته است، افزود: این ستاد در شش عرصه به فعالیت می‌پردازند.

حجت الاسلام ذوعلم عنوان کرد: عرصه دانش ‌آموزی، معلمان، مدیران و کارگزاران، اولیاء دانش ‌آموزان، کارشناسان و سیاست ‌گذاری و الگوپردازی از جمله عرصه‌های فعالیت این ستاد است.

اولین همایش هم‌ اندیشی همکاری‌های آموزش و پرورش و حوزه علمیه گیلان دوشنبه در سالن اجتماعات سازمان تبلیغات اسلامی استان در رشت برگزار شد.

کد مطلب 704510

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