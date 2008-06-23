امکانات لازم برای فعالیت تربیتی زندانیان باید فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال هاشمی، ظهر امروز در مراسم افتتاحیه طرح بند باز مردان و باشگاه ورزشی امیر المومنین (ع) زندان نیشابور افزود: اگر نادمان زندانها عمل به تعالیم مذهبی چون مفاهیم قرآن و نماز و ادعیه را در دستور کار زندگی خود قرار دهند به حتم زندگی آنها متحول می شود.

وی خطاب به زندانیان بیان داشت: باید از فرصتی که به ناچار این گونه فراهم شده از کلاسهای فرهنگی، ورزشی، حرفه آموزی و سایر امکانات برای ساخته شدن خود استفاده کنید تا به هنگام برگشت به آغوش خانواده و رهایی از زندان به عنوان عنصری فعال و سازنده در جامعه مطرح شوید.

در ابتدای این جلسه رئیس اداره زندان نیشابور گفت: باشگاه ورزشی امیرالمومنین (ع) این اداره با زیر بنای 110 متر مربع و با اعتبار بیش از 23 میلیون تومان و تجهیز سه میلیون تومان وسایل ورزشی افتتاح شد.

علی اکبر خرمی افزود: بند باز زندان جدید نیشابور نیز با ظرفیت 200 نفر و زیر بنای 4186 متر مربع از محل اعتبارات استانی و صرفه جویی های این اداره افتتاح شد.

وی اظهار داشت: به منظور ایجاد فضا برای پذیرایی خانواد ه های ملاقات کنندگان زندانیان که تاکنون در حاشیه خیابان طالقانی حضور داشتند، اقدام به انتقال بخشی از فضای زندان نیشابور به سایت در حال احداث زندان جدید نیشابور در کیلومتر پنج جاده نیشابور - سبزوار کردیم.

خرمی افزود: سایت جدید با ظرفیت 1500 نفر مجهز به بند باز، بند بسته، بندهای تخصصی، انبار، سردخانه، خبازخانه، آشپزخانه و مجتمع فرهنگی، آموزشی و ورزشی، سالن پذیرایی ملاقات کنندگان و واحدهای اداری است.

وی یادآور شد: در کسب رتبه مسابقات فرهنگی، هنری، ورزشی زندانیان استان، اول یا دوم بوده است.

در مراسم افتتاحیه، معاون استاندار و فرماندار نیشابور مبلغ 10 میلیون تومان برای ادامه ساخت آشپزخانه و 500 هزار تومان برای خرید وسایل ورزشی مساعدت کرد.