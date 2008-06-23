23 رشته جدید به رشته های دانشگاه آزاد ارومیه افزوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رسول خدابخش بعد از ظهر امروز در جریان بازدید خبرنگاران از سایت جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه که به مناسبت سالروز ربع قرن تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی ترتیب یافت، افزود: با توجه به ساخت و سازهای صورت گرفته پیش بینی می شود در سال تحصیلی آینده به میزان قابل توجهی دانشجو در این رشته ها جذب کنیم.

وی از راه اندازی دو واحد علوم تحقیقات در استانهای آذربایجان غربی و شرقی خبر داد و گفت: در صورت فراهم شدن شرایط برای ایجاد واحد علوم تحقیقات در استانهای زنجان و اردبیل نیز مجوزهای لازم در این رابطه به زودی اخذ خواهد شد.

وی با اشاره به همجوار بودن واحدهای منطقه 2 با کشورهای آذربایجان، نخجوان، ارمنستان، ترکیه و عراق تصریح کرد: برای جلوگیری از خروج جوانان مستعد برای تحصیل به کشورهای همجوار، تاسیس واحدهای علوم تحقیقات در نظر گرفته شده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه در ادامه با اشاره به توانمندیهای بالای علمی و زیرساختهای مناسب در این بخش یادآورشد: با توجه به توسعه تحصیلات تکمیلی در ایران ضروری است که برای توسعه رشته های مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در این منطقه برنامه ریزی انجام شود.

خدابخش در ادامه با بیان اینکه هم اکنون شش هزار و 788 نفر دانشجو در 34 رشته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه مشغول تحصیل هستند، افزود: از ابتدای تاسیس این دانشگاه تاکنون 7هزار و296 نفر دانشجو در رشته های مختلف از این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند.

وی تعداد اعضای علمی این دانشگاه را 123 اعضای علمی ثابت و 32 نفر اعضای علمی نیمه وقت عنوان کرد و افزود: 34 نفر نیز بورسیه هئیت علمی این دانشگاه هستند.

وی با اشاره به مجوز اخذ دانشجوی خارجی توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه بیان داشت: هم اکنون دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به ساخت وسازهای مناسب توانایی بالایی در جذب دانشجویان خارجی در رشته های مختلف را داراست که باید در این راستا مسئولان استان همکاری بیشتری را داشته باشند.