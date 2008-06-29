فیلمنامه "کشمیر" مجیدی هنوز آماده نشده است

جواد نوروزبیگی مجری طرح پروژه‌های سینمایی مجیدی به خبرنگار مهر گفت: مجیدی هم اکنون مشغول نگارش و تحقیقات فیلمنامه "کشمیر" است و تا زمانی که فیلمنامه آماده نشود، زمان پیش‌تولید مشخص نخواهد شد. این فیلم به تهیه‌کنندگی شرکت اسپوت بوی یو تی وی ساخته می‌شود.

وی درباره برنامه مجیدی برای ساختن فیلمی از زندگی پیامبر (ص) که پیشتر در خبرها آماده بود، افزود: هنوز هیچ چیز در این باره مشخص نیست و وی هم اکنون درگیر پروژه "کشمیر" است. ضمن اینکه قرارداد "آواز گنجشک‌ها" برای اکران عید فطر در گروه سینمایی استقلال هم به ثبت رسیده و ما مشغول ساخت تیزر و آنونس آن هستیم.

آواز گنجشک‌ها

نوروزبیگی که تهیه‌کنندگی فیلم سینمایی "اسب‌های چوبین" به کارگردانی بهرام توکلی را نیز بر عهده دارد، درباره تولید این فیلم گفت: فرهاد توحیدی و توکلی در حال بازنویسی فیلمنامه هستند که هنوز آماده نشده است. به همین دلیل زمان ساخت فیلم فعلا مشخص نیست.

در خلاصه داستان "آواز گنجشک‌ها" آمده است: کریم کارگر مزرعه شترمرغ است که بنا به دلایلی از کارش اخراج می شود و برای پیدا کردن کاری دیگر به تهران می رود، اما در این کلانشهر با مسائلی عجیب و غریب مواجه می شود. در این فیلم رضا ناجی، کامران دهقان، حامد آغازی، پویا صالحی، محمدرضا شیخی، شبنم اخلاقی و نشاط نظری به ایفای نقش می‌پردازند.

فیلمنامه ‌"آواز گنجشک‌ها" را مجیدی و مهران کاشانی نوشته‌اند و دیگر عوامل عبارتند از مشاور فیلمنامه: سیدناصر هاشم‌زاده، مدیر فیلمبرداری: تورج منصوری، صدابردار: یدالله نجفی، طراح چهره‌پردازی: سعید ملکان، طراح صحنه و لباس: اصغر نژادایمانی، مدیر تولید: کامران مجیدی، عکاس: علی تبریزی و تهیه‌کننده: م. مجیدی.

نامزدی دریافت سیمرغ بلورین در یازده رشته و دریافت چهار سیمرغ در بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر و همچنین کسب جایزه خرس نقره‌ای از جشنواره فیلم برلین برای رضا ناجی بازیگر فیلم که برای نخستین بار در تاریخ سینمای ایران روی داده، از مهمترین دستاوردهای "آواز گنجشک‌ها"ست.