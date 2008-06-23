به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، باقر جبر الزبیدی که به صورت غیر رسمی به مشهد سفر کرده بود، بعد از ظهر امروز در بازدید از دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت، معدن و فلزات مشهد با بیان اهمیت شخصی به بخش نمایشگاهی اظهار داشت: برگزاری نمایشگاههای اقتصادی متنوع و متعدد در سطح وسیع نقش بسیار گسترده ای در توسعه به خصوص در بازسازی کشور عراق خواهد داشت.

جبر الزبیدی در خصوص دهمین نمایشگاه صنعت و معدن و تعاملات ایران و عراق اظهار داشت: در بازدید از این نمایشگاه تکنولوژی های پیشرفته و ادوات سنگینی به نمایش گذاشته شده است که این موارد می تواند برای توسعه کشور عراق سازنده و تاثیر گذار باشد.

وی با اشاره به سایر همکاریهای صنعتی بین دو کشور خاطرنشان کرد: همکاریهای بین دو کشور بیشتر می تواند در بخش ساخت و ساز و مسائل نفتی باشد و در نمایشگاه فضای مناسبی برای این همکاری ها قابل مشاهده است.

وی با بیان اینکه تاکنون هیچ شرکت ایرانی در بخش صنایع نفت و گاز عراق حضور پیدا نکرده است افزود: در حال حاضر 32 شرکت بزرگ انرژی جهان مناقصه های توسعه میادین نفتی عراق را برنده شده اند که در افزایش تولید نفت عراق نقش به سزایی ایفا خواهند کرد.

اعضای اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق و همچنین هیئت تجاری عراقی، کنسول عراق در مشهد و اعضای اتاق تجارت نجف در این بازدید وی را همراهی می کردند.