250 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت مي شود

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر در مقدمه اين لايحه دو فوريتي كه با عنوان الحاق يك تبصره به ماده يك قانون اصلاح ماده 60 و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به مجلس ارايه شده آمده است : با توجه به نقش و اهميت سلامت در ايجاد امنيت روحي ، رواني جامعه ،ورود تكنولوژي مدرن سلامت در بهبود بيماران (مانند MRI و آنژيوگرافي) افزايش نرخ تصادفات جاده اي و بالا بردن هزينه اي درمان اينگونه بيماران، تفاوت قابل ملاحظه سرانه مصوب و عملكرد مانند سنوات گذشته( كه موجب زيان انباشته سازمان بيمه خدمات درماني و پرداخت نكردن حق بيمه مددجويان بهزيستي - بنياد شهيد شده) و افزايش قيمت درمان بيماران خاص و تحقق نيافتن بند مربوط در تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 و 1382 تاكنون، اين طرح ارايه مي شود.

دو فوريت اين لايحه پس از اظهارات نمايندگان موافق و مخالف تصويب شد ماده واحده اين لايحه دو فوريتي در جلسه روز شنبه 29 فروردين بررسي خواهد شد.