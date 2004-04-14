به گزارش خبرنگار پارلماني مهر در مقدمه اين لايحه دو فوريتي كه با عنوان الحاق يك تبصره به ماده يك قانون اصلاح ماده 60 و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به مجلس ارايه شده آمده است : با توجه به نقش و اهميت سلامت در ايجاد امنيت روحي ، رواني جامعه ،ورود تكنولوژي مدرن سلامت در بهبود بيماران (مانند MRI و آنژيوگرافي) افزايش نرخ تصادفات جاده اي و بالا بردن هزينه اي درمان اينگونه بيماران، تفاوت قابل ملاحظه سرانه مصوب و عملكرد مانند سنوات گذشته( كه موجب زيان انباشته سازمان بيمه خدمات درماني و پرداخت نكردن حق بيمه مددجويان بهزيستي - بنياد شهيد شده) و افزايش قيمت درمان بيماران خاص و تحقق نيافتن بند مربوط در تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 و 1382 تاكنون، اين طرح ارايه مي شود.
دو فوريت اين لايحه پس از اظهارات نمايندگان موافق و مخالف تصويب شد ماده واحده اين لايحه دو فوريتي در جلسه روز شنبه 29 فروردين بررسي خواهد شد.
در صورت تصويب نهايي يك لايحه دوفوريتي
250 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت مي شود
در صورت تصويب نهايي يك لايحه دو فوريتي به دولت اجازه داده مي شود در سال 83 تا مبلغ 250 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي براي پرداخت بدهي به سازمان بيمه خدمات درماني، ايجاد يكصد پايگاه اورژانس بين شهري و بيست مركز درماني در مناطق توسعه نيافته و ايجاد 360 تخت آي سي يو و 650 تخت سي سي يو و تكميل طرحهاي بيمارستاني هزينه كند.
