کلینتون حامیان مالی خود را به حمایت از اوباما فرا می خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هیلاری کلینتون که از زمان ترک رقابت های انتخاباتی با باراک اوباما رقیب خود در انتخابات درون حزبی کمتر در میان مردم ظاهر می شود این هفته با پیوستن به اوباما در شکل جدیدی ظاهر خواهد شد.

همسر رئیس جمهور سابق آمریکا، روز پنج شنبه اوباما را به جمعی از حامیان مالی خود در واشنگتن معرفی خواهد کرد تا حمایت خود از وی در مقابل جان مک کین، نامزد جمهوریخواهان را عملا آغاز نماید.

کلینتون که به طور وسیعی از ماه ژوئن در صدر اخبار رسانه ها قرار داشت در مراسم تدفین تیم روزرت، رزونامه نگار سیاسی ان بی سی در واشنگتن به همراه همسرش بیل کلینتون، رئیس جمهور سابق آمریکا در روز چهارشنبه شرکت کرد اما با خبرنگاران سخن نگفت .

وی اولین سخنرانی خود بعد از کناره گیری را در روز یک شنبه و در یک دبیرستان در نیویورک انجام داد و روز سه شنبه برای اولین بار بعد از شکست از اوباما به سنا برخواهد گشت .

اکنون اوباما، سناتور ایالت ایلینویز با این پیروزی باید در چهار نوامبر به مقابله با جان مک کین71 ساله، سناتور جمهوریخواه برود تا یکی از این دو رئیس جمهور آینده ایالات متحده شود.