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۳ تیر ۱۳۸۷، ۱۸:۰۹

نشست "زن، عفاف، سلامت اجتماعی" در زنجان برگزار شد

زنجان - خبرگزاری مهر: به مناسبت گرامیداشت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، اولین نشست سازمانهای مردم نهاد در حوزه بانوان با عنوان "زن، عفاف، سلامت اجتماعی" برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، در این همایش که با حضور بیش از 40 تن از نمایندگان سازمانهای غیر دولتی زنان و خانواده استان برگزار شد، معاون سیاسی و امنیتی استانداری به بررسی و شناسایی قابلیتها و توانمندی های جامعه زنان تاکید کرد.

کیقبادعلی بابایی در این همایش با اشاره به بهره گیری از توانمندی های سازمان مردم نهاد زنان و جلب همکاری آنها در پرداختن به مسائل در رفع مشکلات زنان و خانواده بیان داشت: با توجه به اهمیت جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی باید به ارتقا ظرفیتهای تخصصی این سازمانها در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و خانواده بپردازیم.

در ادامه همایش، مشاور استاندار و مدیر امور بانوان و خانواده استانداری با اشاره به سیاستهای جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ایجاد زمینه های مناسب تر و تمهیدات بیشتر جهت نهادینه کردن مشارکت مردم افزود: این مشارکت به منظور افزایش همکاریهای مردمی و بهره مندی از توانمندیها و قابلیت زنان به عنوان نیمی از نیروی انسانی و تسریع در روند توسعه و نیز مستندات برنامه چهارم که یکی از ویژگی های بارز آن تمرکز زدایی، دانش تصدی ها و واگذاری کار مردم به مردم و حمایت از تشکیل و فعالیتهای سازمان های مردم نهاد است.

آرام نیا، فرهنگ سازی و تمهید زمینه مناسب و ترغیب بانوان به سازماندهی فعالیتها و مشارکت در غالب سازمانهای مردم نهاد زنان، توانمند سازی ارتقا ظرفیتها و بهره گیری از ظرفیتهای موجود سازمانهای مردم نهاد زنان، جذب همکاری آنها در پرداختن به مسائل و مشکلات مردم به امور زنان قرار داده است.

وی ادامه داد: اولین نشست سازمانهای مردم نهاد در حوزه بانوان با هدف تبیین جایگاه سازمانهای مردمی و نقش آنها در برنامه ریزیها و اجرای طرح ها و برنامه ها به عنوان بازوان اجرایی دولت برگزار شد.

کد مطلب 704583

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