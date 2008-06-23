11 پروژه ورزشی در زنجان مورد بهره برداری قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ایرج رحمانی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به افتتاح 150 پروژه ورزشی در سطح کشور بیان داشت: از این تعداد، 11 پروژه نیز روز شش تیر ماه سال جاری با حضور معاون سازمان تربیت بدنی و مسئولان ارشد استان به طور همزمان در سطح استان به بهره برداری می رسد .



وی ادامه داد: سالن چند منظوره روستای نورآباد خدابنده با اعتباری بالغ بر سه هزار و 500 میلیون ریال یکی از پروژه‌های مورد افتتاح است.

رحمانی افزود: در کنار این پروژه، فضای روباز ورزشی روستای نورین، ویر، نورآباد، محمودآباد، جوقین، نصیرآباد، حصار، مشمپا، حسام آباد و بولاماجی هر کدام با اعتبار 500 میلیون ریال از دیگر پروژه‌هایی هستند که طی روزهای آتی افتتاح خواهند شد .