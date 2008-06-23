به گزارش خبرگزاری مهر، ارطغرل آپاکان قائم مقام وزیر امورخارجه ترکیه که به تهران سفر کرده است امروز با علیرضا شیخ عطار قائم مقام وزیرامورخارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

قائم مقام وزیرامورخارجه کشورمان با اشاره به مناسبات عمیق و دیرینه دو کشور دوست و همسایه بر تداوم تبادل هیئتهای عالیرتبه در زمینه های مختلف تاکید کرد.

شیخ عطار همکاریهای دو کشور در عرصه سیاسی، پارلمانی، اقتصادی و فرهنگی را یادآور شد و تصریح کرد عزم مقامات دو کشور بر توسعه و گسترش روابط به صورت همه جانبه استوار است.

وی ظرفیتهای دو کشور ایران و ترکیه در عرصه اقتصادی را وسیع و گسترده خواند و خواستارهمکاری بیشتر دو کشور در زمینه انرژی، اتصال شبکه برق دو کشور به یکدیگر، حل مسائل تعرفه ای، تسهیل سرمایه گذاری در دو کشور و ایجاد شرکتهای مشترک سرمایه گذاری شد.

ارطغرل آپاکان نیز در این دیدار با اشاره به مضامین مشترک تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی دو کشور همسایه تصریح کرد : بر این اساس یک رابطه دوستی و برادری بین مردم و رهبران دو کشور وجود دارد.

قائم مقام وزیرامورخارجه ترکیه از افزایش سطح مبادلات بین دو کشور استقبال کرد و افزود : برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی بین دو کشور در افزایش سطح مبادلات موثر است.