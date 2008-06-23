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۳ تیر ۱۳۸۷، ۱۹:۴۱

شیخ‌عطار تاکید کرد:

ظرفیت گسترش همکاری ایران و ترکیه در انرژی و سرمایه‌گذاری

ظرفیت گسترش همکاری ایران و ترکیه در انرژی و سرمایه‌گذاری

قائم مقامان وزیران امور خارجه ایران و ترکیه ضمن گفتگو درباره مسائل دوجانبه منطقه ای و بین المللی بر گسترش روابط دو کشور در زمینه انرژی و سرمایه گذاری تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارطغرل آپاکان قائم مقام وزیر امورخارجه  ترکیه که به تهران سفر کرده است امروز با علیرضا شیخ عطار قائم مقام وزیرامورخارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

قائم مقام وزیرامورخارجه کشورمان با اشاره به مناسبات عمیق و دیرینه دو کشور دوست و همسایه بر تداوم تبادل هیئتهای عالیرتبه در زمینه های مختلف تاکید کرد.

شیخ عطار همکاریهای دو کشور در عرصه سیاسی، پارلمانی، اقتصادی و فرهنگی را یادآور شد و تصریح کرد عزم مقامات دو کشور بر توسعه و گسترش روابط به صورت همه جانبه استوار است.

وی ظرفیتهای دو کشور ایران و ترکیه در عرصه اقتصادی را وسیع و گسترده خواند و خواستارهمکاری بیشتر دو کشور در زمینه انرژی، اتصال شبکه برق دو کشور به یکدیگر، حل مسائل تعرفه ای، تسهیل سرمایه گذاری در دو کشور و ایجاد شرکتهای مشترک سرمایه گذاری شد.

ارطغرل آپاکان نیز در این دیدار با اشاره به مضامین مشترک تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی دو کشور همسایه تصریح کرد : بر این اساس یک رابطه دوستی و برادری بین مردم و رهبران دو کشور وجود دارد.

قائم مقام وزیرامورخارجه ترکیه از افزایش سطح مبادلات بین دو کشور استقبال کرد و افزود : برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی بین دو کشور در افزایش سطح مبادلات موثر است.

کد مطلب 704596

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