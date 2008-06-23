استقبال ابومازن از اظهارات سارکوزی درباره توقف شهرک سازی اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر،؛ "نبیل ابوردینه" سخنگوی ابومازن به خبرگزاری فرانسه گفت: سارکوزی بر موضع فرانسه برای توقف شهرک سازی که مهمترین مانع در مسیر صلح است و همچنین تشکیل دولت فلسطینی به پایتختی بیت المقدس تاکید دوباره کرد.

وی افزود: مواضع رئیس جمهوری فرانسه نشان از حمایت پاریس از آرمان فلسطینیان برای رسیدن به صلح در منطقه است.

نیکلا سارکوزی در سخنان خود در سفر به سرزمین های اشغالی خاطرنشان کرد: علت اینکه من اینجا هستم این است که متقاعد شده ام امنیت اسرائیل تنها با تشکیل دولت فلسطینی امکان پذیر است. همچنین من عقیده دارم که مسیر صلح در برابر ما قرار دارد و بسته نیست.

سارکوزی خاطرنشان کرد: من آمده ام حمایت خود، فرانسه و اتحادیه اروپا را از طرفین مذاکره کننده اعلام کنم.

به گفته رئیس جمهوری فرانسه، توافق میان رژیم اسرائیل و فلسطین در آینده نزدیک امکان پذیر است و این توافق باعث خواهد شد که مردم دو طرف در کنار یکدیگر در صلح و امنیت زندگی کنند.

رئیس جمهوری فرانسه امروز همچنین خواستار توقف شهرک سازی رژیم صهیونیستی برای دستیابی به سازش میان این رژیم و تشکیلات خودگردان فلسطین شد.

سارکوزی روز یکشنبه در اولین سفر رسمی خود به خاورمیانه، برای دیدار از سرزمین های اشغالی و کرانه باختری رود اردن وارد تل آویو شد.