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۳ تیر ۱۳۸۷، ۱۹:۰۷

اتحادیه اروپا تحریم های کوبا را لغو کرد/ افزایش اختلافات بین اروپا و آمریکا

اتحادیه اروپا تحریم های کوبا را لغو کرد/ افزایش اختلافات بین اروپا و آمریکا

اتحادیه اروپا با بی اعتنایی به سیاستهای آمریکا، امروز تحریم ها علیه کوبا را لغو کرد که این امر می تواند اختلافات بین واشنگتن و اروپا را افزایش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اتحادیه اروپا امروز با رای قاطع اعضا تحریم ها علیه کوبا را به منظور آنچه تشویق دموکراسی خواند، برداشت.

اتحادیه اروپا از سال 2005 تحریم ها علیه کوبا را به حالت تعلیق درآورده بود.

این تصمیم در اجلاس وزرای خارجه این اتحادیه در اجلاس روز پنج شنبه گرفته شد اما تصمیم نهایی درباره آن در اجلاس وزرای کشاورزی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ گرفته شد.

این اقدام حرکتی حمایتی و نمادین از سوی این اتحادیه نسبت به اعلام اصلاحات سیاسی توسط رائول کاسترو، برادر فیدل کاستروست که بعد از وی زمامداری کوبا را به عهده گرفته است می باشد.

کوبا به خاطر مخالفت با سیاست های استعمارگرانه آمریکا از سوی این کشور دچار تحریم شده است و این اقدام اروپا می تواند نشاندهنده بی اعتنایی این اتحادیه به سیاست های ایالات متحده باشد.

کد مطلب 704608

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