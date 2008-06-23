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۳ تیر ۱۳۸۷، ۱۹:۳۹

آیت‌الله صافی گلپایگانی:

دولت برای نجات دیپلماتهای ربوده شده ایرانی تلاش کند

دولت برای نجات دیپلماتهای ربوده شده ایرانی تلاش کند

آیت‌الله‌ صافی گلپایگانی در دیدار خانواده‌های دیپلماتهای ربوده شده ایرانی در لبنان نجات دیپلماتهای جمهوری اسلامی ایران را وظیفه دولت و مسئولان وزارت خارجه خواند .

به گزارش خبر گزارش مهر،‌ آیت‌الله صافی گلپایگانی در دیدار خانواده‌های دیپلماتهای ربوده شده در لبنان گفت : اشخاصی که در مسیر ترویج دین، خدمت به اسلام، مبارزه با فرق باطله و حفظ موقعیت اسلام تلاش می‌کنند و دچار گرفتاری می‌شوند اجر و پاداش آنان در پیشگاه خداوند بسیار زیاد است.

وی افزود : خانواده‌های دیپلماتهای ربوده شده باید به عزتی که از این حادثه به وجود آمده افتخار کنند و بدانند خداوند وسیله نجاتشان را فراهم خواهد کرد و هر ساعتی که در بند دشمن باشند جهاد در راه خدا محسوب می‌شود.

این مرجع تقلید خاطرنشان کرد : چنین اشخاصی با خدا معامله کرده‌اند و کسانی که در فراق آنان نشسته‌اند ثواب بزرگی برای آنان ثبت می‌شود.

آیت‌الله‌ صافی گلپایگانی نجات دیپلماتهای جمهوری اسلامی ایران را وظیفه دولت و مسئولان وزارت خارجه بیان کرد و گفت : دولت و کسانی که مسئول امور هستند باید این موضوع را جزو نگرانیهای خود قرار دهند و به این امر اهتمام داشته باشند و برای نجات آنان تلاش کنند.

کد مطلب 704609

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