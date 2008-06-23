دولت برای نجات دیپلماتهای ربوده شده ایرانی تلاش کند

به گزارش خبر گزارش مهر،‌ آیت‌الله صافی گلپایگانی در دیدار خانواده‌های دیپلماتهای ربوده شده در لبنان گفت : اشخاصی که در مسیر ترویج دین، خدمت به اسلام، مبارزه با فرق باطله و حفظ موقعیت اسلام تلاش می‌کنند و دچار گرفتاری می‌شوند اجر و پاداش آنان در پیشگاه خداوند بسیار زیاد است.



وی افزود : خانواده‌های دیپلماتهای ربوده شده باید به عزتی که از این حادثه به وجود آمده افتخار کنند و بدانند خداوند وسیله نجاتشان را فراهم خواهد کرد و هر ساعتی که در بند دشمن باشند جهاد در راه خدا محسوب می‌شود.



این مرجع تقلید خاطرنشان کرد : چنین اشخاصی با خدا معامله کرده‌اند و کسانی که در فراق آنان نشسته‌اند ثواب بزرگی برای آنان ثبت می‌شود.



آیت‌الله‌ صافی گلپایگانی نجات دیپلماتهای جمهوری اسلامی ایران را وظیفه دولت و مسئولان وزارت خارجه بیان کرد و گفت : دولت و کسانی که مسئول امور هستند باید این موضوع را جزو نگرانیهای خود قرار دهند و به این امر اهتمام داشته باشند و برای نجات آنان تلاش کنند.