  1. بین الملل
  2. سایر
۳ تیر ۱۳۸۷، ۱۹:۱۷

مذاکره قریع با لیونی با حضور وزیر خارجه آمریکا

مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که تیم های مذاکره کننده رژیم اسرائیل و تشکیلات خودگردان فردا (سه شنبه) نشست سه جانبه ای را با حضور وزیر امور خارجه آمریکا در برلین برگزار خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صائب عریقات به خبرگزاری فرانسه گفت: هدف از این نشست تداوم بازبینی پرونده های مذاکرات درباره وضعیت نهایی و بحث و گفتگو درخصوص توقف همه فعالیت های مداوم شهرک سازی رژیم اسرائیل است.

وی افزود: در این نشست همچنین حفاظت از آتش بس و تداوم آن و برداشته شدن محاصره نوار غزه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

یک مسئول فلسطینی امروز گفته بود که احمد قریع رئیس تیم مذاکره کننده تشکیلات خودگردان وزیپی لیونی وزیر امور خارجه رژیم اسرائیل و رئیس تیم مذاکره کننده این رژیم فردا درحضور کاندولیزا رایس با هم دیدار خواهند کرد.

این مسئول که خواست نامش فاش نشود، افزود: محور این نشست درباره مذاکرات دشوار کنونی برای دستیابی به توافقنامه ای میان دوطرف پیش از پایان سال جاری است و دیوید ولش معاون رایس نیز در آن حضور خواهد داشت.

کد مطلب 704611

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها