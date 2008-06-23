مذاکره قریع با لیونی با حضور وزیر خارجه آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، صائب عریقات به خبرگزاری فرانسه گفت: هدف از این نشست تداوم بازبینی پرونده های مذاکرات درباره وضعیت نهایی و بحث و گفتگو درخصوص توقف همه فعالیت های مداوم شهرک سازی رژیم اسرائیل است.

وی افزود: در این نشست همچنین حفاظت از آتش بس و تداوم آن و برداشته شدن محاصره نوار غزه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

یک مسئول فلسطینی امروز گفته بود که احمد قریع رئیس تیم مذاکره کننده تشکیلات خودگردان وزیپی لیونی وزیر امور خارجه رژیم اسرائیل و رئیس تیم مذاکره کننده این رژیم فردا درحضور کاندولیزا رایس با هم دیدار خواهند کرد.

این مسئول که خواست نامش فاش نشود، افزود: محور این نشست درباره مذاکرات دشوار کنونی برای دستیابی به توافقنامه ای میان دوطرف پیش از پایان سال جاری است و دیوید ولش معاون رایس نیز در آن حضور خواهد داشت.