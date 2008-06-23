دهکده بازیهای المپیک آماده میزبانی از 20 هزار ورزشکار است

به گزارش خبرگزاری مهر، یودبین قائم مقام مدیربخش دهکده المپیک وابسته به کمیته برگزاری بازیهای المپیک 2008 پکن ضمن اعلام این مطلب گفت : تمامی کارکنان هتل و داوطلبان دهکده المپیک برای استقبال از 20 هزار ورزشکار و تیم های ورزشی آماده هستند که حدود 27 هزار کارمند و نزدیک به 5 هزار داوطلب دانشگاهی ماموریت سرویس دهی به این تعداد ورزشکار را برعهده دارند.

وی اضافه کرد : در دهکده بازیهای المپیک 64 دستگاه ساختمان با 17470 اتاق مجهز برای مهمانان آماده شده است که بزودی به صورت آزمایشی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

این مقام مسئول در خصوص زمان افتتاح دهکده المپیک یادآورشد : روز 27 ژوئیه (6 مرداد) برای افتتاح دهکده بازیهای المپیک پیش بینی شده که مساحت تقریبی 660 متر مربع را به خود اختصاص داده است. این دهکده ظرفیت پذیرایی از 16 هزار ورزشکار و مقامات ورزشی، همچنین 7 هزار روزنامه نگار از205 کشور جهان در زمان بازیهای المپیک را دارد.