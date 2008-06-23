به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر علی لاریجانی که عصر امروز در جلسه شورای اداری استان قم سخن میگفت با بیان این که همه مسئولان باید خود را تسلیم قانون بدانند و بایستی قانون برای همگان یکسان باشد تأکید کرد: کسی نباید قانون را زیر پا بگذارد. اگر در مواردی نیز مشکل قانون مشاهده میشود باید مشکل را رفع کنیم نه این که قانون را زیر پا بگذاریم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تبیین مؤلفههای اجرای عدالت در جامعه سند چشمانداز 20 ساله نظام را برای کشور سرنوشتساز دانست و تصریح کرد : روی این سند کار بسیاری شده است و سرنوشت ایران و انقلاب در تحقق سند چشمانداز 20 ساله است.
وی یادآور شد : ما هنوز با سند چشمانداز فاصله بسیاری داریم.
دکتر لاریجانی با تأکید بر این که پیشرفت کشور در سایه سختکوشی در چارچوب عقلانیت محقق میشود، اضافه کرد: مدیران امروز کشور سختکوش و پر تلاش هستند، اما مدیران ارشد کشور باید در برنامههای روزمره خود ساعتی را نیز به فکر کردن اختصاص دهند.
وی نقش دولت در اجرای عدالت را مورد توجه قرار داده و خاطرنشان ساخت : جهتگیری دولت باید به سویی باشد که بستر سازی کرده و کسانی که در مسیر عدالت عقب ماندهاند، دست آنها رابگیرد و با حمایت از آنها حالت توازن به وجود آورد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت : همه مردم باید احساس کنند که از موهبت عدالت برخوردارند و هیچ شهری به گونهای نباشد که عقب ماندگی در آن احساس شود.
نماینده مردم قم تصریح کرد : برای من افتخار است که نماینده قم هستم و شهر قم از جایگاه ویژهای در جهان برخوردار است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در ادامه به مشکلات شهر قم اشاره کرد و گفت : مسئله آب یکی از دغدغههای من است و این موضوع را مجدانه پیگیری خواهم کرد.
وی افزود : طرح پروژههای صنعتی و احداث شهرک صنعتی تغییری اساسی در استان قم ایجاد خواهد کرد که همه مدیران مسئول هستند در اجرای آن بکوشند.
رئیس مجلس شورای اسلامی طرح پسماند آب تهران، کمک به باغداران خسارت دیده در سرمازدگی اخیر، طرح حرم تا حرم و غیره را از دیگر طرحهای عمرانی شهر قم عنوان کرد و بر عملیاتی کردن هر چه سریعتر آنها تأکید کرد.
در پایان این جلسه مقرر شد علیلاریجانی به صورت فصلی در جلسات شورای اداری استان قم شرکت کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در قم:
کسی نباید قانون را زیر پا بگذارد / سختکوشی باید در چارچوب عقلانیت باشد
قم – خبرگزاری مهر : رئیس مجلس شورای اسلامی مهمترین مؤلفه عدالت اجتماعی را اجرای یکسان قانون برای همگان توصیف کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر علی لاریجانی که عصر امروز در جلسه شورای اداری استان قم سخن میگفت با بیان این که همه مسئولان باید خود را تسلیم قانون بدانند و بایستی قانون برای همگان یکسان باشد تأکید کرد: کسی نباید قانون را زیر پا بگذارد. اگر در مواردی نیز مشکل قانون مشاهده میشود باید مشکل را رفع کنیم نه این که قانون را زیر پا بگذاریم.
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