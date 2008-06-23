تاکید دولت اسلام آباد بر مقابله با فقر / افزایش قضات دیوان عالی کشور

الف ) اخبار جمهوری اسلامی ایران:

روزنامه بیزنیس رکوردر گزارشی درباره پارک بهشت مادران که در ماه گذشته توسط شهرداری تهران در شمال این شهر افتتاح شد، ارائه کرد.

روزنامه جنگ نیز در اشاره به تهدیدات رژیم صهیونیستی بر ضد تهران، به نقل از مصطفی محمد نجار وزیر دفاع ایران نوشت: به حملات اسرائیل پاسخ دندان شکنی خواهیم داد.

همچنین علی لاریحانی رئیس مجلس ایران دراین باره می گوید: ایران با حمله اسرائیل قاطع برخورد خواهد کرد.

ب ) اخبار سیاسی پاکستان و ایالت سند :

روزنامه جنگ پاکستان در شماره امروز خود به خبرهایی ازجمله تصویب بودجه سال جاری در مجلس، افزایش تعداد قضات دیوان عالی کشور از 16 به 29 نفر، موافقت حزب مسلم لیگ نواز و سایر احزاب ائتلافی با لایحه بودجه پرداخت.

این روزنامه همچنین می نویسد: حزب مسلم لیگ نواز پس از مدت کوتاهی از سیاست اصولی و واقع گرایانه بالاخره به سوی مصلحت گرایی روی آورده و علت آن حفظ قدرت حزب در ایالت پنجاب است. این علامت به کسانی که در راستای قوه قضائیه آزاد تلاش می کنند، آسیب خواهد رساند .

ناهیدخان منشی بی نظیر بوتو در گفتگو با شبکه جیو اظهار داشت بی نظیر می خواست قضات مستقل باشند. ناهید که روابط تنگاتنگی با بی نظیر داشت از وصیت بی نظیر بوتو اظهار بی اطلاعی کرد.

وی از نقش زرداری در ائتلاف با احزاب و تلاش ها جهت وحدت و همبستگی کشور تقدیر کرد اما درباره بعضی از تصمیم های مهم دولتی او به ویژه انتصاب استان دار پنجاب و نخست وزیر اظهار ناخرسندی کرد و گفت : بی نظیر رضایت همه را جلب می کرد .

روزنامه دیلی تایمز نیز به نقل از آصف زرداری نوشت: ریاست جمهوری حق حزب مردم است و به زودی یک عضو حزب مردم به عنوان رئیس جمهور معرفی خواهد شد . بعضی از باقیمانده های دیکتاتوری برای بی ثباتی و سقوط دولت ائتلافی توطئه می کنند . اینها همان افرادی هستند که مسئول تجزیه کشور، برکناری دولت منتخب ذوالفقار علی بوتو و شهادت بی نظیر بوتو می باشند ولی حزب مردم هرگز اجازه تکرار آن نخواهد داد .

وی افزود: از اعتماد مردم عادی و اعضای رهبران حزب مردم برخوردار هستم و وقتی بیرون می آیم مردم جمع می شوند و این مردم برای استخدام دوباره قضات تقاضا نمی کنند . بلکه برای کاهش فقر و بیکاری تقاضا می کنند. هم اکنون برخی از مسئله قضات به عنوان یک مسئله سیاسی در راستای حفظ منافع خود سوء استفاده می کنند .

به گفته روزنامه آج کل، پس از سفارتخانه های آمریکا و انگلستان ، نمایندگی های سیاسی سایر کشورها نیز از دولت جهت خرید خودروهای ضد گلوله درخواست کرده اند . این در حالی است که وزارت کشور با درنظر داشتن مسائل امنیتی جهت صدور اجازه ورود خودروهای ضد گلوله محافظه کارانه عمل می کند .

لازم به ذکر است که نمایندگی های آمریکا در پاکستان 74 خودروی ضد گلوله دارد در حالی که دولت پاکستان فقط 25 خودروی ضد گلوله دارد .

همچنین روزنامه "آری" می نویسد که استرالیا اعزام کارشناسان مبارزه با تروریسم به پاکستان را مورد بررسی قرار می دهد.

شبکه جیو نیز خبر داد که جلسه مجلس ایالتی سند امروز به ریاست شهلا رضا معاون رئیس مجلس آغاز شد .

ج) اخبار اقتصادی:

به گفته روزنامه نیوز، نثار احمد کهورو رئیس مجلس سند وکفیل استان دار سند طی اظهاراتی در مورد مسئله بیکاری مردم گفت: مردم باید زبان های خارجی را یابد بگیرند تا دولت بتواند نیروهای انسانی هرچه بیشتر را برای کار به کشورهای خارجی اعزام کند .

روزنامه آج کل خبر داد: طبق قرارداد محرمانه 650 میلیون دلاری روسیه زیر دریائی هسته ای اکولاتو کلاس در دسامبر سال آینده تحویل هند خواهند داد.

در پی آن بندر گوادر و شهرهای ایالت سند در تیررس زیر دریائی هندی قرار خواهند گرفت.

اکسپرس نیوز نیز اعلام کرد: تولید برق نیروگاه هسته ای کراچی کانوپ قطع شد. در پی آن 80 مگاوات برق شهر کمبود یافته است.