به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی عصر امروز در دیدار با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط داخلی و خارجی کشور گفت : این شرایط هم ‌اکنون حاد و مهم است و در این شرایط راهی غیر از همدلی و وحدت نخواهیم داشت.



وی به تشکیل کمیسیونها با همفکری اعضای دولت و مجلس اشاره کرد و گفت : این حرکت بسیار خوبی است و مجلس یک گام مؤثری در این زمینه برداشته است که در این راستا باید از نظر کارشناسان نیز استفاده کند.



وی به مشکل تورم و گرانی کشور اشاره کرد و گفت : باید در این زمینه مردم را آگاه ساخت و باید برای آنها تبیین کرد که هر مشکلی به دست دولت و مجلس حل نخواهد شد و مردم نیز در این زمینه مؤثر خواهند بود.



این مرجع تقلید با بیان اینکه طبق آمارهای اعلام شده از سوی مسئولان وزارت بازرگانی سالانه 2 میلیون تن ضایعات نان در کشور توسط مردم تولید می‌شود گفت: ‌باید مردم را نسبت به این موضوع هوشیار ساخته و در این زمینه علاوه بر دولتمردان، علما، مراجع، خطبا و ائمه جمعه نیز مسئول هستند.



وی به سیاستهای خارجی و مسئله انرژی هسته‌ای اشاره کرد و گفت : ما نباید از مسئله هسته‌ای عقب‌ بکشیم ولی نباید به گونه‌ای نیز برخورد کنیم که غیر مدبرانه باشد.



آیت‌الله مکارم شیرازی افزود : در حال حاضر چه در مسایل خارجی و چه در مسایل داخلی همه باید یکدست بوده و با هم همدلی و همکاری داشته باشند.



استاد حوزه علمیه قم در ادامه به مشکلات شهر قم اشاره کرد و گفت : در حال حاضر با تشکیل مجلس جدید یک تحول در حوزه‌ها به وجود آمده است و مردم قم نیز انتظار دارند با حضور شما به عنوان نماینده مردم قم و رئیس مجلس شورای اسلامی مشکلات شهر هر چه سریعتر رفع شود.



وی افزود: مشکل آب،‌ پروژه‌های عمرانی، ‌خیابانها، معابر، بیمارستانها وغیره باید برطرف شود و شهری که سالانه 15 میلیون زایر دارد باید آمادگی استقبال از آنان را داشته باشد.



‌آیت‌الله مکارم شیرازی تصریح کرد : به نظر می‌رسد که هنوز آمادگی استقبال از زائران در استان قم فراهم نشده و باید مسئولان به قم نگاه فرامرزی داشته باشند.



این مرجع تقلید افزود : همانگونه که قم با مرکزیت حوزه علمیه مسایل فرهنگی کشور را تغذیه می‌کند، به همان میزان نیز باید مسئولان در رفع مشکلات این شهر کوشا باشند.



استاد حوزه علمیه قم در ادامه با بیان اینکه انجام کارهای فرهنگی نیاز به اعتبار دارد گفت : قیمت کاغذ بالا رفته و سوبسید هزینه ارسال کتاب نیز حذف شده است و به همان میزان قیمت کتاب افزایش یافته و نمی‌توان کار فرهنگی انجام داد.



وی افزود : باید این مشکلات حل شود تا بتوانیم اقدامات فرهنگی انجام دهیم.