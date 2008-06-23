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۳ تیر ۱۳۸۷، ۲۱:۰۳

آیت‌الله صافی گلپایگانی:

سیاستهای اقتصادی کشور باید پایدار باشد

سیاستهای اقتصادی کشور باید پایدار باشد

آیت‌الله صافی گلپایگانی در دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار ثبات و پایداری در سیاستهای اقتصادی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله صافی گلپایگانی دراین دیدار ضمن تبریک انتخاب دکتر لاریجانی به ریاست مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد که وی بتواند خدمات برجسته‌ای به نظام و کشور ارائه کند.

وی با اشار به جایگاه والای مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد : بایستی نمایندگان مجلس بدانند که چه مسئولیت بزرگی بر دوش دارند و به خوبی به وظایف خود در پاسداری از این جایگاه عمل کنند.

آیت‌الله صافی گلپایگانی با بیان اینکه نمایندگان مجلس نماینده همه مردم کشور هستند خواستار نظارت هر چه بیشتر مجلس بر امور مختلف کشور شد و تصریح کرد: در مسایل اقتصادی و در تدوین و اجرای سیاستها باید در مملکت پایداری وجود داشته باشد تا استقلال و اقتدار و عظمت کشور همواره حفظ شود.

وی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم خواستار حل مشکلات اقتصادی کشور و صرف درآمدها در امور تولیدی شد.

کد مطلب 704654

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